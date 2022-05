Renseignements pris auprès de parking.brussels, il s’avère que, et c’est le moins que l’on puisse dire, la formule peine à séduire: seuls trois garages de particuliers sont actuellement mis en location dans le cadre de ce système. "La démarche est encore peu connue, et nous faisons de notre mieux pour la promouvoir", commente le porte-parole de parking.brussels, Pierre Vassart, qui indique que plusieurs garages seraient en passe d’être concédés.

Jusqu’à 180 €

Sur papier, la formule s’avère pourtant séduisante. Le propriétaire du garage peut bénéficier d’une rente assurée "selon le marché local". Comptez moins de 100 € pour les quartiers de deuxième couronne, et jusqu’à 180 € pour les zones densément peuplées. À cela s’ajoute une prime de 1 € par mois par vélo, et 5 € pour les vélos-cargos. L’agence installe à ses frais des arceaux vélos et un système d’ouverture grâce à une application. "Le même système que pour les box vélos."

Les trois garages en location se situent rue de Nancy (Bruxelles-Ville), rue Saint-Bernard (Saint-Gilles) et avenue Minerve (Forest).

Parking. brussels assure ne pas voir la formule et ses résultats comme un échec. "Il s’agit d’une initiative supplémentaire pour développer le parking sécurisé, au côté d’autres initiatives privées. On développe ce système car on sait qu’il ne sera pas possible de satisfaire tout le monde avec des box en rue", explique le porte-parole de l’institution. Pour les cyclistes, l’abonnement s’élève à 60 € par vélo, et 120 € par vélo-cargo. La plateforme régionale dispose actuellement de 4000 places sécurisées, avec ses propres box et parkings spécifiques.