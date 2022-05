D’après l’organisation chargée de la collecte et du recyclage d’appareils électriques et électroniques, plus de 200.000 réfrigérateurs sont "portés disparus" chaque année et Recupel craint qu’ils soient mal recyclés.

Dans un frigo, liquides et gaz sont très nocifs pour l’environnement. Non récupérés, l’effet pour un seul frigo équivaut au trajet Bruxelles-Pékin en voiture!

Stijn Ombelets, porte-parole, explique que le chiffre de 200.000 représente la différence entre les réfrigérateurs vendus et ceux qui arrivent en recyclage. "S’ils disparaissent littéralement dans la nature, c’est catastrophique. Certains atterrissent dans des circuits de ferraille, avec un bénéfice possible lié à la vente de métaux, mais la dépollution n’a pas été effectuée au préalable. Dans un frigo, les liquides et les gaz sont très nocifs pour l’environnement. S’ils ne sont pas récupérés dans un circuit fermé et qu’ils s’échappent, l’effet pour un seul frigo est comparable à une voiture qui ferait le trajet Bruxelles-Pékin!"

Il est dès lors primordial qu’une entreprise spécialisée les débarrasse au préalable des liquides et des gaz qu’ils contiennent, explique Recupel, qui a installé jeudi un faux sauna devant la gare de Bruxelles-Central.

Des agents de Recupel informent également les passants au moyen de tracts. Le message sera propagé plus largement via d’autres voies, notamment sur les réseaux sociaux.

Pour avoir l’esprit tranquille, le mieux est de déposer un ancien frigo au parc à conteneurs ou dans une ressourcerie, qui travaillent selon les normes Recupel. Mais il existe également un label, "Ici, nous recyclons bien" pour désigner les entreprises dignes de confiance.