«Les grandes tours, c’est fini»: Bruxelles annonce des balises pour les futures constructions du quartier européen

On y travaille, on y passe. Rarement on y flâne. Le quartier européen de Bruxelles est en quelque sorte une "bubble" urbanistique où règnent congestion et building impersonnels. Ce jeudi, la Région, en les personnes de Rudi Vervoort (PS) et Pascal Smet (Vooruit), et la Ville de Bruxelles, représentée par l’échevine Ans Persoons (Vooruit), ont annoncé leurs ambitions quant au futur du quartier européen. Une "vision" sur 10-20 ans qui ne passe pas par un "PAD" (Plan d’Aménagement Directeur), mais par une série de balises urbanistiques, neuf principes généraux qui serviront de grille d’approbation aux administrations.