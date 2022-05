3 raisons de mettre le premier StrEat Fest au menu de votre week-end à Bruxelles

1 Les adresses bruxelloises à la même table

Parmi les restos à la carte, citons en vrac Hors-Champs, Kitchen 151, Humphrey, Mo Mo, Le Comptoir du Samson, Bia Mara, Kitsune, Cokoa, Savage, Kong, Sanzaru ou Gaufres & Waffles.De quoi se composer un plat gastro, un bon gros burger saignant, un fish & chips à l’anglaise, un vin et fromage corsé, une assiette végé mais gourmande ou un ravioli vegan.Avant de s’achever avec une couque sucrée. On annonce aussi quelques VIPdes becs de gaz, dont Arnaud Delvenne, candidat belge de Top Chef (toujours dans la course) et son confrère Logan Depyudt (éliminé mais pas rassasié). Alors évidemment, ne vous attendez pas à un menu 5 services: il faudra passer d’une échoppe à l’autre pour composer votre menu.Un peu comme si vous vous promeniez dans un centre-ville belge, quoi.

2 Une BO de bon goût

On sait qu’une mauvaise playlist, voire une radio bloquée sur la FM à réception pourrie, peut faire tourner à l’aigre une sortie au resto. Aucun risque au StrEat Fest: l’événement prévoit concerts et DJ sets. On annonce même carrément Jali.Habitué des scènes estivales, le Bruxellois a fait les beaux jours de The Voice.L’accompagnent pour assaisonner l’ambiance: Laura Crowe & Him, Funky Bumpa, Estelle Galbé, Twin Toes ou Gros Cœur.L’affiche sera aussi hip-hop et rap noir-jaune-rouge avec Youssef, Malek, Manzo ou The Doug.Et on chaloupera pour bien digérer avec les passeurs de disques DJVega ou Simon Le Saint.

3 Des sides pour épicer tout ça

Aventureux?Vous pourrez vous tester derrière bars et fourneaux pour quelques ateliers. On annonce ainsi des cours de cuisine avec l’équipe de Mmmussels où vous mitonnerez falafels et rouleaux de printemps, croquettes de riz et tacos. Autre option: un coaching street-food via l’ex-Top Chef Logan Depuydt. Hyper instagramable: la leçon de pâtisserie florale avec Cokoa. On agitera aussi les shakers à cocktails, on crachera sa gorgée de vin et on se nappera la moustache d’une crema d’espresso parfait. Et tout ça pourrait bien être immortalisé dans un b.a.-ba de photo culinaire. Plus remuant: des cours de skateboard, une customisation de baskets, des sérigraphies et une fresque street-art participative Et pendant que vous retournez à l’école, un kids corner s’occupera de vos kets.