Un contrôleur de Bruxelles-Mobilité agressé par un chauffeur LVC à la gare du Midi: «On est choqué»

Le chauffeur disposait d’une licence LVC (Location de Voiture avec Chauffeur) pour le transport de personnes, qui lui a été délivrée dans une autre région que celle de Bruxelles-Capitale. Il risquait la saisie de son véhicule. Pendant le contrôle des papiers, il a ameuté certaines de ses connaissances qui se trouvaient à proximité. Un contrôleur a reçu un violent coup de pied dans le dos. "Il a été emmené à l’hôpital, car il avait des antécédents médicaux", a précisé Camille Thiry. "Ce coup de pied dans le dos était donc particulièrement malvenu".

Le chauffeur a pu repartir avec son véhicule et les personnes qui ont pris part à l’agression se sont dispersées, mais la police locale est intervenue peu après sur les lieux. Les deux contrôleurs de Bruxelles-Mobilité présents ont porté plainte.

"On espère que l’enquête et les images de surveillance permettront de donner suite à cette agression", a poursuivi Camille Thiry. "À Bruxelles-Mobilité, on prend cela très au sérieux. On est choqué de voir ce genre d’agissement violent à l’encontre de personnes qui ne font que leur travail".