À saisir, gros lot de tombola: la guitare de Marka signée par ses rejetons Angèle et Roméo Elvis

Marka lance une tombola au profit d’Infirmiers de Rue. Gros (et unique) lot : une guitare dédicacée par toute sa famille. Soit lui-même, sa femme Laurence Bibot et ses enfants, les stars Roméo Elvis et Angèle.