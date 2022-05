Parcourez Saint-Gilles

Saint-Gilles se gentrifie indéniablement.Mais continue aussi d’aimanter les créateurs. Le Parcours d’Artistes 2022 revient le prouver du 6 au 15 mai. La thématique 2022: la transmission.Bon.Au-delà de cette ambition abstraite et un peu rabâchée, l’événement invite surtout à pénétrer dans les ateliers disséminés sur le territoire de la commune.Ça commence dès ce vendredi 6 mai puisqu’après la soirée d’ouverture à la Maison du Peuple et sur l’incontournable Parvis (18-20h30), une nocturne vous envoie balader dans le crépuscule saint-gillois.Quelques pils se videront entre deux concerts ou performances, c’est sûr.Plus de 200 noms sont au programme, que vous localisez sur un plan interactif ou papier dans différents spots du quartier. Pour brasser large, plusieurs pôles réunissent des expos (Maison du Peuple, Hôtel de Ville, Maison Pelgrims, Maison du Livre et Biblio, Jacques Franck, Musée Horta, Piscine…) alors que l’espace public s’animera aussi (place van Meenen, rue du Fort, avenue Jean Volders, place Morichar…) On ne doute pas que le spectacle sera aussi sur les terrasses…

+ " Parcours d’Artistes de Saint-Gilles 2022 ", du 6 au 15 mai partout dans Saint-Gilles. Gratuit.

Des milliardaires aux enfants des rues

©Festival Millenium

Le documentaire reste le médium parfait pour décrypter le monde. Le Festival Millenium est donc d’autant plus indispensable que la planète est en crise. Sans grande surprise, le thème 2022 est raccord avec son état: "Pouvoir et démocratie". On vous promet même d’en "mettre en lumière les faces cachées".Cette 14e édition rassemble 70 docus. Au menu notamment: les médias français aux mains de milliardaires, la justice malmenée par l’extrême droite en Pologne, la Petite École à Bruxelles qui accueille les enfants exilés, un gouvernement controversé sous Covid en Suède, une troupe de théâtre clandestine qui joue avec le feu au Bélarus ou une poignante traversée de Kinshasa avec ses filles des rues.3 sections se centrent sur le cinéma belge: une compétition noir-jaune-rouge, une autre dédiée aux "jeunes talents" et un "gros plan".

+ " Festival Millenium 2022 ", du 5 au 13 mai à Bozar et dans les cinémas Palace, Galeries, Aventure, Vendôme, au CIVAet à Tour & Taxis, pass de 25 à 50€, tickets de 5 à 8€.

La piscine à balles de vos rêves

©Pool is Cool

C’est le fantasme absolu de tous les enfants qui se réalise ce dimanche 8 mai au bassin de Biestebroek à Anderlecht: la magnifique piscine Flow devient…la plus grande piscine à balles de Bruxelles! De quoi vous ramener à ces années qui vous voyaient supplier vos parents de vous emmener dans les grandes enseignes du meuble low cost ou de la malbouffe, juste pour ces quelques minutes d’euphorie à plonger dans le plastique. Cette piscine à balles marque aussi la participation du collectif Pool is Cool à la grande journée du Stadkriebels .L’événement de la communauté flamande aimante les sportifs vers le canal pour y rencontrer clubs et associations.Trois "îles" réuniront les activités: Tour & Taxis, porte de Ninove et Biestebroek.Au menu: escalade, kayak, beach-volley, skate, hip-hop, trampoline, hockey, padel, rollerfoot, basket 3X3, pump-track…Et sans doute quelques bières.

+ " Piscine à balles de Flow ", au bassin de Biestebroeck (pont Marchant) ce dimanche 8 mai de 13 à 18h

Marionnettes taille internationale

©Théâtre Royal du Peruchet

Les marionnettes, vous allez dire que c’est pour les gosses.Bien sûr, que c’est pour les enfants.Mais leurs parents peuvent y trouver leur compte aussi. C’est le cas aux Journées Européennes de la Marionnette (ou Festival JEM) qui réunit pendant 10 jours plus de 30 spectacles venus de tout le continent. Vous y verrez des grands classiques comme un Pinocchio slovène et un autre italien, mais aussi des créations originales venues des Pays-Bas, de République tchèque, de Cuba, d’Allemagne, de Hongrie et bien entendu de Belgique.Avec ces journées réparties sur 5 week-ends, le Théâtre Royal du Peruchet (ouvert en 1929) veut moderniser l’image de cette discipline ancestrale.D’où des spectacles qui usent d’ombres, de papier, de fils, de pop-up ou de pantins.Ou comment allier tradition et modernité.

+ " JEM, Journées Européennes de la Marionnette ", jusqu’au 6 mai au Théâtre Royal du Peruchet, avenue de la Forêt 50 à 1050 Ixelles, pass de 15 à 20€, tickets de 5 à 10€

«Le» trio de bogoss des années 90

©GBB

Vous n’allez pas en revenir: un boys band, un vrai de vrai, est sur scène ce week-end à Koekelberg.Et pas n’importe lequel! Il s’agit en effet d’un "supergroupe" comme on dit dans le jargon de la musique, réunissant 3 noms ronflants des années 90 dans le groupe GBB (pour "Generation Boys Band") : Frank (des 2Be3), Chris (de G Squad) et Allan Theo.Ils ont bien attrapés quelques cheveux poivre et sel, mais ça ne fait qu’accentuer leur dégaine bogoss.Cette réunion aura lieu samedi soir au parc Élisabeth (concert 15€), pour la Fête du Printemps de la commune.Cette première depuis 2019 prévoit aussi un feu d’artifice (vendredi 6 mai à 23h) et une fête des familles (dimanche 8 mai).S’y tiendra entre autres le mini-festival " Clowns ô Parc " avec initiations, expo et grand spectacle (17h).S’y sont annoncés le plus petit restaurant du monde et le serveur le plus maladroit de Bruxelles.On ne sait pas si c’est une bonne nouvelle…

+ " Fête du Printemps 2022 " au parc Élisabeth de Koekelberg, du 6 au 8 mai