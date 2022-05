Avis défavorable de la Commission des Monuments et Site pour le projet de piétonnisation de la rue Sainte-Catherine

On vous en parlait récemment. La Ville de Bruxelles ambitionne de transformer la vibrante rue Sainte-Catherine . Au programme: piétonnisation, aménagement de plain-pied propice aux terrasses, plantations d’arbres, réaménagement des abords de la baroque "tour Sainte-Catherine"…. Un projet porté par Ans Persoons (Vooruit) et qui s’inscrit dans le cadre du réaménagement des abords du futur complexe administratif "Brucity" et de l’avenue Adolphe Max.