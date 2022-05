"Plus d'Arabes": une vidéo polémique dans un bus STIB retirée de Tik Tok

laylalili 57 l'a postée sur son compte Tik Tok, suivi par près de 100.000 personnes. La vidéo la montre, en uniforme de la STIB reconnaissable à la chemise bleu STIB et son logo, s'étonnant de "ne plus voir d'Arabes dans son bus": "Plus d'Arabes, plus d'Arabes, plus d'Arabes", y répète-t-on en boucle.

©D.R.

Le jeune femme est assise au volant du bus. Puis quitte son poste de conduite et elle montre le vide à l'arrière du bus. "Plus d'Arabes" répète-t-on sans fin.

En réalité, la jeune femme s'inspire de vidéos identiques reprenant la même musique et les mêmes paroles diffusées sur le réseau Tik Tok par des conducteurs de bus en France, dont Amiens. Un clin d'oeil, donc. La tiktokeuse est identifiée comme une conductrice bus du dépôt Delta.

"Cela ne fait pas rire les concernés"

Ladite vidéo a été vue plus de 30 000 fois, partagée à plus de 7000 reprises. Elle suscite des réactions dans la communauté, ainsi que parmi les collègues. Plusieurs ont réagi, comme Latifa, Khalil, Mourad ou Mohamed, avec qui La DH a pu discuter. "Il y a une frustration d'une partie de la communauté qui s'estime visée, montrée du doigt. C'est le mot "Arabes" qui dérange. Nous la voyons comme une vidéo moqueuse, qui fait peut être rire les non concernés mais ne fait vraiment pas rire les concernés. La tiktokeuse se présente aussi comme se détachant de sa communauté, ce qui peut choquer également, dans le personnel et la communauté".

En plus, poursuivent les chauffeurs que nous rencontrons, "tout cela se passe pendant ses heures de prestations. Or, le règlement de travail stipule que l'on ne peut rien faire d'autre, dans les heures de service, que conduire, servir la clientèle et être à disposition du dispatching. Outre qu'il est interdit de diffuser sur les réseaux sociaux."

Signes du malaise: dimanche, on pouvait constater que la jeune femme avait désactivé et retiré les commentaires. Et depuis ce lundi midi, la vidéo a disparu, après que la DH a contacté, à 9 h, le service presse de la STIB.

La STIB nuance: "C'est une très bonne ambassadrice, les commentaires étaient positifs"

A la STIB, Mme Cindy Arents nuance. "On n'a pas considéré que la vidéo était problématique. Si en effet elle a été retirée aujourd'hui à midi, c'est parce que la conductrice l'a fait de sa propre initiative, pour éviter la polémique. Encore que si la vidéo avait reçu un millier de commentaires, très peu étaient négatifs. Selon elle, 99% étaient positifs (les commentaires n'étant plus accessibles, nous n'avons pu vérifier, NdlR). D'ailleurs, la jeune femme, elle-même d'origine marocaine, nie toute intention malveillante. Nous tenons notre collaboratrice comme une très bonne ambassadrice du personnel, mettant bien en avant ce que nous faisons. Elle est désolée si certains ont mal perçu l'intention."

Quant au fait que la vidéo a été tournée dans les heures de service, Cindy Arents précise que "c'était dans l'heure de break".