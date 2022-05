1.550 arbres plantés cette saison par Bruxelles Mobilité

Parallèlement aux plantations, des projets de "déminéralisation" sont également menés par l’administration régionale, et consistent à enlever du béton au profit d’espaces verts. Parmi les projets: le réaménagement de la zone verte à la fin de l'avenue Louise à hauteur de l'arrêt de tram Legrand. À cet endroit, 20 arbres ont été plantés et 900m2 ont été "déminéralisés".

D’importants projets d’extension des espaces verts ont également eu lieu au croisement de la chaussée de Mons avec la rue de Douvres, au croisement rue des Vétérinaires et ​ rue de France, sur l’axe Bossaert - Sermon - Laeken et sur la chaussée d'Etterbeek (entre pont de la rue de la Loi et pont du chemin de fer).