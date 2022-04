Ses lunettes font deux «O» parfaits: Toots Thielemans dans le Google Doodle de ce 29 avril 2022

Les plus célèbres moustaches et lunettes du jazz s’affichent en grand sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ce 29 avril 2022.C’est en effet ce vendredi jour pour jour que Bruxelles et les fans du monde entier fêtent les 100 ans de Toots Thielemans.Et il faut dire que ses bésicles épousent à merveille le double "o" du célèbre logo aux 4 couleurs.