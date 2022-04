Démolition du viaduc Herrmann-Debroux : "Il faut qu’ils comprennent que Bruxelles n'est pas une île"

Jean-Paul Wahl. ©BELGA

"Nous aimerions que le gouvernement bruxellois comprenne qu’il n’est pas sur une île , s’agacent Jean-PaulWahl (MR) et Tanguy Stuckens (MR). Où est passée la concertation réclamée depuis des mois? Ce sont des projets qui impactent les navetteurs de plein fouet, sans alternative. C’est une décision unilatérale."

Pour les réformateurs, la volonté bruxelloise, en supprimant le viaduc Herrmann-Debroux, est juste de pourrir la vie des automobilistes pour les forcer à renoncer à se rendre dans la capitale: "On veut juste contraindre les automobilistes. Quand vous habitez Jodoigne, Perwez ou Wavre, dites-moi quelles sont les alternatives crédibles et qui n’allongent pas votre trajet de plusieurs heures? Où sont les parkings de délestage près des métros? Poser la question, c’est y répondre et quand il y a des parkings, ils les rendent payants" .

«Entreprises bruxelloises, venez vous installer en Brabant wallon»

Le député wallon et le président du collège provincial lancent donc un appel aux entreprises bruxelloises: "De plus en plus d’entreprises en ont marre des restrictions bruxelloises sur la mobilité notamment. Nous leur disons: venez en Brabant wallon! Il existe encore des espaces disponibles dans des zones facilement accessibles et modernisées".

André Antoine ©BELGA

Le député wallon André Antoine (LE) est, lui aussi, agacé de la décision bruxelloise: "S’il est légitime que la Région bruxelloise réfléchisse à un réaménagement urbain de sa porte d’entrée de et vers la Wallonie, elle ne peut décider seule sans la moindre concertation avec les autorités wallonnes notamment. Il y va ni plus ni moins des intérêts professionnels tout aussi légitimes de très nombreux travailleurs wallons. Chaque jour, plus de 140000 d’entre eux rejoignent la capitale avec, parmi eux, une majorité de Brabançons wallons. Sans RER ni parkings suffisants de délestage à l’entrée de Bruxelles, la voiture reste pour beaucoup une réelle nécessité." .

«Bruxelles s’engage dans un véritable auto-stop»

Le Perwézien va demander au gouvernement wallon de réagir et de saisir le comité de concertation: "Avec l’annonce unilatérale de la démolition du viaduc Hermann-Debroux, le gouvernement bruxellois s’engage dans un véritable “auto: stop”, préjudiciable à l’économie wallonne. Le gouvernement wallon et son ministre Écolo de la Mobilité (Philippe Henry) se doivent de réagir pour défendre les intérêts économiques wallons malmenés par leurs collègues bruxellois. La fidélité à un parti ne doit pas primer sur le parti pris de Bruxelles. Le gouvernement wallon doit d’urgence saisir le comité de concertation pour exprimer ses légitimes doléances et obtenir une authentique collaboration de Bruxelles pour concilier aménagements urbains et fluidité de la circulation."

«C’est l’immobilisme wallon qui pose problème»

Didier Gosuin ©BELGA

Le bourgmestre d’Auderghem, Didier Gosuin (DéFI), avait déjà répondu aux reproches brabançons , il y a quelques mois: "Ça m’exaspère d’entendre dire que Bruxelles exagère et multiplie les dossiers conflictuels. Bruxelles avance, la Flandre avance. Il n’y a que la Wallonie qui ne bouge pas. C’est l’immobilisme wallon qui est conflictuel. Si c’est le chaos quand le viaduc sera démonté, ce sera en amont, ce sera en Wallonie. Et la Wallonie sera responsable de ce chaos, à cause de cet immobilisme."