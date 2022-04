26 millions d’euros pour le quartier Versailles: nouveau contrat de quartier durable dès 2023 à Neder-over-Heembeek

Le programme qui sera soumis à enquête publique a été élaboré après neuf mois de dialogue avec les habitants et les acteurs locaux.

Un grand pôle d’équipement

Il prévoit la création d’un grand pôle d’équipement mixte de 2.000 m2, la valorisation des espaces publics, un travail de renforcement et d’extension de la coulée verte, un réaménagement des "dalles" dans le périmètre des logements sociaux, un redéploiement des équipements sportifs de plein air et une rénovation du parcours (existant) d’apprentissage et de jeux pour les cyclistes.

Le plan prévoit de renforcer la coulée verte. ©Ville de Bruxelles

Il est aussi question de sécuriser les traversées de l’avenue de Versailles; de créer des logements monoparentaux et intergénérationnels

Avec ce 19e Contrat de Quartier durable, le collège poursuit son objectif de faire de Bruxelles une ville plus verte et plus solidaire, a-t-il fait valoir, jeudi, dans un communiqué.

2023 pour 6 ans

Situé à Neder-over-Heembeek, le quartier Versailles fait face à d’importants enjeux sociaux, environnementaux et urbanistiques.

Après 9 mois de travail, deux assemblées générales, quatre commissions de quartier, plusieurs ateliers de travail et de nombreux moments d’échange sur le terrain, le projet de programme a été officiellement présenté et validé en Commission de quartier le 22 mars dernier.

Ce projet de programme pour le Contrat de Quartier Versailles prévoit également un budget de 2,6 millions d’euros pour soutenir des initiatives en matière d’insertion socio-professionnelle, d’accompagnement à la jeunesse, d’agriculture urbaine, de culture, de sport et de bien-être pour tous.

Le démarrage opérationnel de ce programme est attendu pour 2023. Il s’étalera sur une période de 6 ans.