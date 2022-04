Oui, le championnat de Belgique d’avion en papier existe… et ses records viennent d’être battus

Ce 21 avril au Tour & Taxis, des grands enfants ont mis en pratique leurs patientes heures de réflexion adolescente sur l’aérodynamisme des feuilles de cours.Ils étaient une vingtaine à enfiler leur combinaison de pilote pour la finale belge des Red Bull Paper Wings à la Gare Maritime, issus d’éliminatoires réunissant plus de 1.000 participants à Bruxelles, Louvain-La-Neuve, Anvers, Gand et Louvain.

3 catégories

Hannes Deweer, Dries Feremans et Tibo Wiels iront à Salzbourg pour les mondiaux. ©Red Bull – KREW Collective

Trois catégories étaient au programme.D’abord, le plus long jet.Ensuite, le plus long temps de vol. Et enfin les meilleures acrobaties. Les compétences de pliage sont donc différentes pour ces trois disciplines.

Pour la distance, c’est Hannes Deweer (Deerlijk) qui a atteint 48,5m.C’est paraît-il un nouveau record de Belgique. "Je suis surpris! Je n’ai aucune expérience du pliage d’avions en papier et c’est la première fois que je participe", raconte le champion."J’ai juste fait quelques recherches sur la façon de plier. La technique consiste principalement à le plier très serré et à le lancer aussi fort que possible. Et ça a marché!"

Pour le temps de vol, c’est l’expérimenté Dries Feremans qui a plané durant 16,09 secondes. Là aussi, c’est un record de Belgique. L’homme était champion en titre sur la distance mais s’est un peu planté. "Ça devait fonctionner avec l’avion que j’utilise toujours.Mais le papier était un peu plus lourd que d’habitude.Il y avait trop de poids sur l’arrière et l’avion a commencé à flotter", constate le natif de Turnhout."J’étais très déçu, mais j’avais une autre chance sur le temps de vol.Je ne m’étais pas spécialement entraîné pour cette catégorie, alors je suis surpris".

Avec le Bruxellois Tibo Wiels, vainqueur du challenge acrobatique, le trio défendra la Belgique aux Championnats du Monde en Autriche.Ça se passe les 13 et 14 mai au Hangar-7 de Salzbourg, QGde la boisson énergisante qui organise l’événement.Pour la petite histoire, le record du monde de la distance est de 60,01m et celui du temps de vol de 14,80 secondes.