Budget 2022 en déficit à la Ville de Bruxelles: «Le royaume des horreurs»

Pour freiner au maximum l’impact du déficit, plusieurs recettes en provenance des taxes communales sont en augmentation. Les différents intervenants ont défendu des propos diamétralement opposés sur leur impact sur la population.

Pour le chef du groupe libéral David Weytsman (MR) , c’est le "royaume des horreurs. On attaque les Bruxellois et Bruxelloises sur leur pouvoir d’achat". Selon lui, on observe plus de 38% d’augmentation pour les taxes communales en 4 ans (de 61 à 84 millions d’euros), et une hausse constante de la paupérisation de la population. En corollaire, on assiste à une nouvelle hausse du budget accordé au CPAS, sans stratégie pour endiguer le phénomène, ni celui de l’exode de la classe moyenne.

Comme Mathias Vanden Borre (N-VA) , le chef du groupe MR/Open Vld a encore déploré le plafonnement de la dotation à la zone de police en deçà de l’inflation alors que la sécurité constitue une priorité, et regretté l’absence d’effort au niveau des dépenses.

Pour lui, le budget est très largement accaparé par l’aile socialiste de la majorité qui l’oriente sous la pression du PTB.

"L’augmentation de nombreuses taxes communales impactera fortement des sociétés, des commerçants et des citoyens de la classe moyenne, avec le risque d’engendrer un nouvel exode problématique", ont estimé Didier Wauters et Bianca Debaets (Les Engagés/CD&V) .

Le premier cité a plaidé pour l’organisation de séances de présentation simplifiée du budget aux citoyens pour qu’ils comprennent mieux où part une bonne partie de l’argent de leurs impôts…"

Didier Wauters (Les Engagés), a dit avoir trouvé, dans un ensemble budgétaire selon lui assez flou, un tout un petit motif de satisfaction: la mise sur pied d’un service de livraison de la Ville pour les clients des magasins situés dans des zones en travaux ou difficiles d’accès, comme dans les Marolles ou au Sablon qu’il avait appelée de ses voeux.

Par la voix de Mathilde El Bakri, le PTB n’a pas vu d’un mauvais œil la hausse de la taxe sur les bureaux qui touchera les grosses sociétés tout en en protégeant les petits indépendants. Idem en ce qui concerne l’annonce de la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles primaires de la Ville. Elle s’est montrée plus critique sur la hausse des recettes des horodateurs et la frilosité taxatoire de la Ville à l’égard des sociétés privées de parking.

Close brandit le bouclier fiscal

Dans la majorité, le bourgmestre Philippe Close (PS) et plusieurs échevins ont insisté sur le bouclier fiscal mis en place autour des impôts fondamentaux (additionnels IPP et au précompte immobilier), ainsi que sur le fait que la hausse des recettes de stationnement était notamment liée à l’extension du réseau d’horodateurs notamment vers des quartiers où le public était demandeur (Neder-Over-Heembeek)..

L’impact de l’augmentation de la taxe sur l’occupation de voirie pour les chantiers des particuliers a nettement divisé le collège et l’opposition qui sont restés sur leurs positions. Pour le MR et les Engagés, cette hausse du taux est malvenue à l’heure où la population est incitée à procéder à des améliorations de l’isolation du bâti vieillissant de la capitale. Le bourgmestre Philippe Close (PS) a insisté sur le fait que 96% des recettes de cette taxe provenaient de gros chantiers immobiliers et d’entreprises peu regardantes à la durée de leur occupation de l’espace public.