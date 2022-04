Au fond d’une ruelle bruxelloise, surprises dans le jardin d’Antoine de Lalaing, richissime conseiller de Charles Quint

Et vu ses moyens, le comte d’Hoogstraten (1480-1540) n’allait pas se contenter d’un carré de pelouse.Même au cœur de Bruxelles, épicentre du pouvoir impérial européen à la Renaissance.C’est donc un jardin de 1.000m2 juste derrière l’actuel Palais des Beaux-Arts que fouillent en ce mois d’avril les archéologues d’Urban. Brussels.Des tonnes de terre sont passées au crible du détecteur de métaux et des pinceaux patients avant que s’érige sur le site le futur Musée du Chat.

Antoine de Lalaing est richissime.La présence de sa maison bruxelloise en front de rue du palais impérial est un signe indéniable de son pouvoir.

"Le bâtiment juste démoli n’avait heureusement pas de cave, ce qui nous permet de mener ces fouilles préventives", souffle Ann Degraeve, Directrice du Patrimoine Archéologique chez Urban. "Nos documents anciens nous prouvent qu’un jardin, probablement à la française, s’étendait ici du début du XVIe siècle jusqu’au XVIIIe. Mais pour implanter son palais, Antoine de Lalaing a aussi rassemblé plusieurs maisons aristocratiques féodales".Ce qui laisse augurer des découvertes médiévales sous le jardin du fameux chambellan.

Un bassin

Les arcades gothiques de la galerie couverte menant au jardin d’Antoine de Lalaing témoignent de la splendeur de son palais à l’époque de Charles Quint. ©EdA Mathieu Golinvaux

D’autant que l’homme ordonné Comte d’Hoogstraeten en 1516 à Sainte-Gudule n’est pas le premier venu. "Antoine de Lalaing est richissime.La présence de sa maison bruxelloise en front de rue du palais impérial est un signe indéniable de son pouvoir", souligne Ann Degraeve, notant que le lieu a été modifié irrémédiablement lors de l’aménagement de la place Royale, autour de 1780."Les arcades gothiques de la galerie couverte, qu’on aperçoit encore, donnait sur le jardin: elle témoigne des splendeurs de son palais urbain".

Première et excellente surprise: la confirmation de la présence d’un bassin ou d’une fontaine que mentionnent les cartes anciennes.Dans la coupe verticale creusant le jardin, des repères datent les différentes couches de terre. "Nous les analysons au microscope pour découvrir quelles plantes poussaient aux différentes époques car le terrain n’a subi que peu de transformations".Ce qui explique qu’on retrouve aussi des vestiges de l’enceinte de briques de l’espace vert.

Ces vestiges circulaires confirment l’existence d’un bassin ou d’une fontaine dans le jardin de la famille de Lalaing à la Renaissance. ©EdA Mathieu Golinvaux

Cet homme à barbe à nez pointu est une poterie médiévale en grès, très à la mode aux XIVe ou XVe siècle.

Mais le terrassement ne s’arrête pas au jardin des Lalaing.Sous celui-ci, les archéologues ont mis au jour des murs médiévaux. C’est toute la topographie de la ville ancienne qui se précise sous leurs pelles. Et leurs gants exhument évidemment une variété d’objets recouvrant trois siècles."On note par exemple un homme à barbe à nez pointu.C’est une poterie médiévale en grès, très à la mode aux XIVe ou XVe siècle, importée d’Aix-la-Chapelle ou de Raeren", pointe Jef Pinceel, archéologue chez Urban."Du Moyen Âge aussi un vestige de plat à viande dont on sait qu’il a servi de par ses traces noires".

Ce vestige de poterie montre un nez moustachu et barbu: une mode médiévale. ©EdA Mathieu Golinvaux

Un poêle grand luxe

Parmi les trouvailles plus tardives, le spécialiste note "un vestige de poêle excessivement luxueux, de couleur verte, comme on en trouve encore en Allemagne et Autriche". Joli cadeau aussi: une assiette précisément datée de 1626. "Mais chaque objet n’est pas aussi facilement datable", sourit Jef Pinceel. Aux XVIIe siècle enfin remonte des porcelaines d’Asie, signe de grand luxe, et des imitations locales en faïence, montrant l’attrait de l’époque pour ces ustensiles.

"Nous savions que ce site pouvait révéler des traces du passé bruxellois", se félicite le Secrétaire d’état au Patrimoine Pascal Smet (one.brussels)."La Région finance donc ces fouilles et devient propriétaire de chaque objet mis au jour.Ensuite, à l’automne, le chantier du musée sera lancé.À moins qu’on trouve encore d’autres surprises…"