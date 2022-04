Ibrahim Abrini gardait le contact avec ses deux frères

Ibrahim savait certaines choses et était en contact avec ses deux frères. Dans un message rédigé par sa sœur à destination d’une amie, elle écrivait: " Je pense qu’Ibrahim savait comment et avec qui Mohamed était parti… ".

Il reconnaît avoir envoyé de l’argent à Souleymane " pour vivre et faire des courses pour les personnes dont il avait la charge. " Mohamed est aussi parti en Syrie et Ibrahim garde le contact.La présidente l’interroge sur sa connaissance des voyages de Mohamed." Je ne sais pas ce qu’étaient ses déplacements. " Mais il est aussi confus dans ses explications sur des discussions qui ont été effacées sur Facebook. " Je ne sais pas si c’est moi et pour quelles raisons ça s’est fait. " Il s’est aussi débarrassé du PC familial à la demande de son frère, sans poser de question. Dans ce dossier, Ibrahim Abrini a déjà effectué plus d’un an de détention préventive.