Elles ont été rassemblées, pour 21 d’entre elles, dans une étude de décembre 2021 qui a condensé les suggestions de chercheurs ou de représentants de comités de quartier ou autres acteurs locaux qui se sont intéressés de près à la polémique autour de la fermeture du bois en raison du premier confinement.

Globalement, pour l’ARAU, le Bois de la Cambre doit renouer pleinement avec sa fonction de parc et être débarrassé de tout trafic automobile.

Parmi les propositions formulées dans l’étude, il y a notamment la suppression des stationnements automobiles dans les allées du bois, la transformation des routes en zones de rencontre, le renforcement de la vocation pédagogique du site, l’interdiction des événements payants et de l’occupation privée des espaces publics ou encore l’augmentation de l’offre des toilettes, des poubelles et des fontaines. Au niveau de la chaussée de Waterloo, il est question de rétablir une ligne de tram et de mettre en site propre les bus.

Esplanade

La possibilité a également été émise de transformer le rond-point à l’entrée du bois, au niveau de l’avenue Louise, en zone de rencontre. Parmi les quatre propositions qui sont venues s’ajouter à celles de l’étude, il y a la création à ce niveau d’une esplanade, qui pourrait accueillir des événements. "Dès qu’il fait beau, le bois accueille beaucoup d’événements culturels, musicaux ou autres, laissant en fin de saison les pelouses dégradées", a remarqué Alix Sacré, chargée de mission en urbanisme à l’ARAU. "L’esplanade permettrait de soulager les endroits qui doivent rester accessibles pour les promenades".

L’ARAU appelle à réfléchir à la réaffectation d’anciens petits bâtiments. Il pense à faire de celui Vivaqua près de l’avenue Lloyd Georges un lieu d’accueil avec par exemple un espace pédagogique sur la forêt et une buvette.

Parmi les dernières propositions figure encore le réaménagement de la sortie du bois donnant sur l’avenue De Fré, un carrefour jugé dangereux de par sa configuration.

"La situation mitigée actuelle est pour nous mieux qu’avant le confinement, mais on voudrait que la voiture soit complètement bannie du Bois de la Cambre", a conclu Alix Sacré. "À côté de cela, la dernière restauration du bois au début des années 2000-2010 n’est plus vraiment visible, car des chemins pour piétons sont abîmés, des trottoirs sont très petits aux entrées… On plaide donc pour la régionalisation du bois. Vu l’ampleur du site, la Région a plus de moyens pour sa gestion".