Salah Abdeslam avait-il prévu de voler des cigarettes plutôt que d'aller à Paris?

Ce procès en chambre correctionnelle concerne 14 inculpés devant répondre d’une participation annexe aux attentats du 13 novembre 2015. C’est le cas du client de Sébastien Courtoy. À la demande d’Ali El Haddad Asufi (accusé au procès à Paris), Smaïl Farisi a prêté son appartement à Ibrahim El Bakaroui qui décédera lors de l’attentat de Zaventem. Pour l’avocat, " on est en train de faire le procès des attentats de Bruxelles en violation de la saisine de la cour d’assises ." " Vous allez empiéter sur le procès des attentats de Bruxelles, " met-il en garde la présidente Cécile Noirhomme. Son client devant répondre d’interactions avec des accusés principaux du 13 novembre 2015, l’avocat s’interroge: " à qui je vais poser la question qu’il est innocent ‘mon’Smaïl Farisi? À Ali El Haddad Asufi? Il n’est pas là, il est à Paris. À Ossama Krayem? Il n’est pas là non plus. " L’argumentaire n’est ni nouveau ni obsolète. Les avocats de la défense présents à Paris ont regretté à plusieurs reprises qu’il n’y ait pas eu un procès unique pour juger les attentats de Bruxelles et de Paris. Mais le tribunal ne se déclare pas pour autant incompétent et décide " de joindre votre demande au fond ." Pour l’avocat de Farisi, il n’est donc plus question que son client s’exprime au cours de cette procédure en correctionnelle afin de ne pas porter préjudice à son procès en cour d’assises pour les attentats de Bruxelles.

Le vol de cigarettes avec Abdeslam «tombe à l’eau»

Le premier interrogatoire de ce procès est celui Zakkaria Jaffal. L’intéressé tient un discours nébuleux mais apporte un élément nouveau concernant le dossier majeur qui se joue à Paris. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a détruit son smartphone le soir du 13 novembre. Il explique qu’il était " sur un coup " de " vol de palettes de cigarettes " avec "Salah et Ahmed Dahmani. " " Et j’ai appris que le coup tombait à l’eau. C’est eux qui m’ont parlé de ce coup un mois et demi avant. Et quand c’était le jour J, ils m’ont dit que ça tombait à l’eau. " Une explication dont on ne peut vérifier la véracité mais qui, indirectement, apporterait du crédit aux témoignages de Mohamed Abrini et de Salah Abdeslam. Au procès à Paris, les deux accusés avaient précisé que Salah n’avait été mobilisé que très peu avant les attaques du 13 novembre suite au désistement de Mohamed Abrini.