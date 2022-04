Sept nouvelles fontaines d’eau potables installées à Bruxelles d’ici l’été

Afin d’améliorer son offre, la Région bruxelloise prévoit d’installer d’ici l’été sept nouvelles fontaines d’eau potable dans les espaces verts régionaux. À cet effet, 100.000€ viennent d’être débloqués par le ministre de l’Environnement, Alain Maron (Écolo). "En permettant à chacun de boire et de se rafraîchir gratuitement, on améliore la santé, on soutient la pratique du sport et le temps passé dans l'espace public seul ou en famille", commente le ministre bruxellois.

Une fontaine d’eau potable sera installée au Chant d’Oiseau à Anderlecht, une autre au Parc Duden de Forest, deux sur la Promenade de la Woluwe à ciel ouvert à Woluwe-Saint-Lambert et une à la sortie du métro en bas du parc de la Porte de Hal. À Laeken, une fontaine a été installée, mais n’est pas encore opérationnelle au Jardin Sobieski. Toujours à Laeken, une nouvelle fontaine est raccordée depuis le 2 mars au Jardin Colonial.

Fin de l'hibernation aquatique

Ce 15 avril, la Région bruxelloise procède à la remise en fonction annuelle des fontaines publiques sur son territoire, à l’arrêt depuis le mois de novembre. En effet, seules quelques-unes demeurent en activité toute l’année, comme la fontaine Pol Bury du Boulevard Albert II, la "cabosse" de Simonis, la fontaine du rond-point Montgomery et celle de la Place Stéphanie.

Au total, Bruxelles Environnement gère 47 fontaines, et Bruxelles Mobilité gère 28 autres. "Promouvoir l’eau à travers les fontaines esthétiques et récréatives, c’est créer des lieux conviviaux où toutes les générations peuvent se rencontrer", ajoute Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité et des Travaux publics.