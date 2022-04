Comment Dante Vanzeir a préparé son grand retour

Durant cette période, l’attaquant de 23 ans a travaillé dans l’ombre pour être prêt pour la dernière rencontre de la phase classique, face au Beerschot. Comment Vanzeir s’est préparé pour ce grand retour, entouré par le staff unioniste? Réponses avec Thibaut Meyer, le préparateur physique de l’Union.

Une semaine à l’étranger

Dans les heures qui ont suivi son exclusion, Dante Vanzeir a dû faire face à une grande attention médiatique portée sur lui. "Cela me paraissait innocent comme geste car je n’ai jamais voulu blesser quelqu’un, expliquait-il plus tard dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club. Après coup, la carte rouge et la suspension sont logiques. Mais tout le tapage médiatique était, par contre, injustifié."

Le staff a rapidement joué un rôle pour protéger son joueur. "Son geste n’avait pas sa place sur un terrain de football mais nous avons trouvé que le traitement médiatique était disproportionné, commente Thibaut Meyer. La première chose que le staff a donc mise en place autour de Dante a été une protection. Il a fallu le protéger, l’aider et l’accompagner dans les premiers jours qui ont suivi son exclusion. Sur le plan physique, on a profité de la première semaine pour le faire souffler. Il a eu des soins pour ses genoux (NDLR: Vanzeir a déjà été subi deux ruptures des ligaments croisés) et d’autres traitements médicaux pour qu’il puisse couper."

Une fois la durée de sa suspension connue, le 22 février, Dante Vanzeir est entré dans une nouvelle phase. Le joueur a alors attaqué sept semaines sans compétition. Une éternité pour un footballeur habitué à l’adrénaline des rencontres chaque week-end. "Nous avons eu une réflexion sur le plus long terme. Avec le staff, nous avons décidé de lui octroyer une semaine de congé durant laquelle il est parti à l’étranger. Cette semaine loin de la Belgique lui a permis de couper et de sortir du bruit médiatique. Mais c’était loin d’être des vacances: il est parti avec un programme physique bien ficelé. Il fallait entretenir son corps via des séances de musculation, un travail de décharge ou des séances de spinning. Les entraînements étaient chaque jour calibrés pour lui et nous restions en contact via Whatsapp. L’objectif était d’entretenir son corps tout en prévenant les blessures."

À son retour sur le sol belge, l’ancien joueur de Genk a tout doucement repris avec le groupe tout en suivant des séances individuelles sur le côté.

"Nous avons pu à ce moment augmenter les charges de travail, que ce soit dans la salle de musculation ou sur le terrain. Quand l’équipe préparait la rencontre du week-end, Dante avait des entraînements individuels avec un entraîneur spécifique. Nous avons vraiment profité de cette suspension pour que ses jambes se régénèrent. Les gens ne se rendent pas compte mais un joueur comme Vanzeir, qui avait joué tous les matchs, a forcément des douleurs articulaires, tendineuses ou encore musculaires au cours d’une saison. Quand il n’y a plus l’adrénaline de la compétition, c’est plus difficile pour le corps de tenir le coup."

Les Diables en ligne de mire

Tout en régénérant Vanzeir avec en tête l’objectif du dimanche 10 avril, jour de la réception du Beerschot, le staff devait préparer le joueur pour une autre possible échéance: le rassemblement des Diables Rouges durant la trêve internationale.

Le joueur, qui a finalement été appelé par Roberto Martinez, était prêt pour ce rendez-vous malgré l’absence de compétition. "Quand on a augmenté sa charge de travail, on avait en tête une possible sélection chez les Diables, raconte celui qui a été le préparateur physique d’Eupen à l’époque de Claude Makélélé. Il fallait faire en sorte qu’il soit prêt pour être performant à plus de 100% en cas de sélection. J’étais en communication directe avec le staff de l’équipe nationale avec qui nous avons échangé toutes les datas GPS de Dante pour que la transition se fasse de la meilleure des manières. Il y avait donc une vraie continuité avec notre travail. Et il a aussi pu changer d’atmosphère ce qui lui a fait du bien mentalement."

Recherche de motivation

Car si le corps subit inévitablement les conséquences d’un arrêt forcé de plusieurs semaines, il en est de même sur le plan mental. En plus de l’attention médiatique à laquelle il a dû faire face, Dante Vanzeir a dû trouver des sources de motivation pour que le temps ne paraisse pas trop long. "Pour un joueur professionnel, devoir travailler sans réel objectif concret est la pire des choses. Il a trouvé cette motivation grâce à ses coéquipiers qui l’ont beaucoup aidé. Nous faisions en sorte de mettre de la variété dans ses entraînements spécifiques avec des choses qu’il aime comme un travail de finition devant le but. Il fallait entretenir ses qualités fortes, comme sa vitesse, ce qui a permis de compenser les matchs même si rien ne remplace la compétition. Et le coach a aussi joué un rôle central sur le plan mental."

Désormais, les yeux de Vanzeir sont rivés sur le Beerschot, lui qui pourrait retrouver son ancienne équipe dans la peau d’un titulaire. Après cette rencontre, il devra faire face à une nouvelle pause avant d’attaquer les play-off fin avril. « Ces deux dernières semaines, il faisait partie du groupe mais a encore eu des séances supplémentaires sur le côté. Nous l’avons préparé pour qu’il puisse tenir 90 minutes. Si le coach décide de l’aligner, je n’ai pas de doutes à ce qu’il tienne tout le match car c’est une vraie force physique. Cette rencontre contre le Beerschot va être une bonne transition avant le stage lors duquel il y aura un match amical qui va lui permettre de continuer à jouer. Finalement, tout s’est passé sans accroc. Et je suis convaincu qu’il reviendra plus fort qu’avant sa suspension. »