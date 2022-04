Un procès hors norme: quatre mineures exploitées par un réseau de prostitution, l’une d’elles forcée d’avoir jusqu’à 30 clients par jour

Le réseau criminel opérait depuis un site de petites annonces spécialisées. Les clients se rendaient à Saint-Gilles dans un appartement Airbnb loué à la semaine. Au moins quatre mineures étaient exploitées. Tania, l’une des organisatrices du réseau, était âgée de 18 ans. Elle était chargée de la prise de rendez-vous, payait les locations et récupérait l’argent.

Les trois autres suspects ont une vingtaine d’années. L’un d’eux est lié au Negatif Clan, une bande urbaine implantée à Bruxelles. Ils sont soupçonnés d’avoir forcé les filles mineures à se prostituer en mettant en place un climat de terreur et de violence. L’une des victimes est âgée de 16 ans. Elle a expliqué aux enquêteurs qu’elle était forcée de faire 20 à 30 clients par jour.

Child Focus s’est constitué partie civile dans ce procès. "Le fait de se constituer partie civile permet de sensibiliser le grand public par rapport au phénomène du proxénétisme d’adolescents, très présent en Belgique", explique Héloïse du Roy, conseillère politique chez Child Focus.

Ce dossier est exceptionnel à plus d’un titre. "Une des prévenues avait 18 ans au moment des faits et exploitait des jeunes filles mineures, ce qui est assez rare. Nous avons été alertés par une victime qui nous a communiqué l’adresse du Airbnb où étaient commis les faits. Cette jeune fille avait été approchée et recrutée par la prévenue de 18 ans à la gare du Midi lors d’une fugue", poursuit Héloïse du Roy.

Le phénomène du proxénétisme d’adolescents est bien ancré en Belgique, mais les réseaux peinent à être démantelés. "Les victimes se perçoivent rarement comme telles et nous n’avons pas de système de centralisation des données relatives à la prostitution des mineurs. Il existe un chiffre noir et on peut donc difficilement analyser l’ampleur du phénomène. Mais en discutant avec les zones de polices locales et le secteur de l’aide à la jeunesse, on se rend bien compte que ce phénomène est prégnant dans les trois régions du pays. C’est inquiétant car ce n’est pas toujours facile à détecter et à signaler", poursuit notre interlocutrice.

Toute personne qui a connaissance de faits d’exploitation sexuelle, ou toute victime mineure de tels faits, est invitée à le faire savoir à Child Focus, via le 116 000, numéro gratuit, disponible 24 h/24 et 7 j/7. "C’est grâce au témoignage d’une victime qui nous a contactés que nous avons pu avertir la police afin de diligenter une enquête qui a débouché sur ce procès. Child Focus n’est donc pas uniquement spécialisé pour les disparitions de mineurs mais nous sommes également compétents pour des dossiers d’exploitation de mineurs. Cela illustre la bonne collaboration entre notre service, la police, et les services de première ligne", conclut Héloïse du Roy.