"Le prix du marché s’affiche entre 400 000 et 600000 euros, ce qui fait d’Overijse l'une des communes du top 5 du Brabant flamand"

Comme le remarque la notaire Hélène Goret (étude De Cock&Goret), “de nombreux lotissements furent aménagés dans les années 60 et 70 dans la commune, principalement constitués de villas quatre façades ou de doubles villas trois façades sur des terrains de 6 à 12 ares”.

À tel point que de nos jours, il devient très difficile de trouver encore des terrains à bâtir, comme le remarque Stefan Hallez, directeur général de la société Maisons Blavier, “et ce qui reste, ce sont des terrains à bâtir dont le prix est déjà de 200 000 à 300000 euros, ce qui peut refroidir certains propriétaires et les obliger parfois à reporter certains travaux - comme le report de la construction d’une deuxième salle de bains - ou encore à faire certaines opérations de finition soi-même au lieu de faire appel à un entrepreneur. On trouvera plus de terrain à bâtir du côté de Hoeilaart, par exemple”.

Audrey Ferry, agent immobilier à Overijse, ne dit pas autre chose. “Je pense qu’actuellement, il y a un projet neuf près de la sortie 3 de la E411 mais en règle générale, ce qui reste à construire, ce sont des projets individuels et non des lotissements. Il n’y a tout simplement plus de vastes terrains à lotir sur cette commune”.

En revanche, ce que la directrice d’Immo Ferco a pu constater ces deux dernières années, ce fut la ruée sur les biens immobiliers vendus dans la commune, “avec des prix qui avaient tendance à s’envoler littéralement; là où le prix du marché s’affichait entre 400 000 et 600000 euros, ce qui fait déjà d’Overijse l’une des communes du top 5 du Brabant flamand, il n’était pas rare de voir partir des biens à 700000 euros, et en un rien de temps par-dessus le marché! J’ai pu observer cette frénésie auprès de Néerlandais et d’anglophones, ces derniers démontrant que le Brexit ne leur faisait pas changer d’avis et qu’ils avaient bien l’intention de s’établir dans notre pays et en particulier dans cette agréable commune où toutes les langues sont parlées”.

Proximité d’écoles européennes

Un atout non négligeable comme le souligne aussi Me Hélène Goret. “Pour les expats et les étrangers, le fait de la relative proximité des écoles européennes et de la British School joue indéniablement un rôle dans le choix de s’établir à Overijse.”

La notaire a aussi observé la ruée sur les villas avec jardin durant le Covid, un phénomène qui semble ne pas ralentir à Overijse. “Avant la pandémie, j’estimais qu’une transaction qui se réalisait en un mois était ficelée rapidement, aujourd’hui, je parlerais d’à peine une semaine, et parfois une seule visite suffit à conclure une affaire!”

Ce sont donc aussi bien ces villas des années 60 et 70 que les maisons du centre de la commune qui ont attiré les nouveaux venus. “En réalité, ces villas étaient souvent encore habitées par les personnes qui les avaient achetées neuves. Aujourd’hui âgées, avec des enfants qui ont depuis un certain temps quitté le cocon familial, elles sont désireuses de se replier vers des biens plus petits, voire de jeter leur dévolu sur des appartements qui ont l’avantage d’être de plain-pied. On a donc eu une forte demande sur ce type de biens à Overijse récemment. Dans le même temps, les enfants revenaient s’installer dans la villa familiale, souvent avec l’aide financière de ces mêmes parents qui venaient d’acheter l’appartement. Car ces villas d’une bonne cinquantaine d’années demandaient à être rénovées et mises aux normes, énergétiques notamment. Mais dans de nombreux cas, ces biens ont été revendus à des Bruxellois voire à des habitants d’autres communes du Brabant flamand, comme Kraainem ou Wezembeek-Oppem, encore bien plus chères qu’Overijse. Et bien sûr, de nombreux travailleurs étrangers sont venus s’établir ici. Sur les 24000 habitants, Overijse dénombre pas moins de 100 nationalités différentes”.

Léonard n’est plus un obstacle

Des biens qui partent également comme des petits pains, ce sont les maisons des serristes, plus anciennes mais qui attirent beaucoup de monde. “Il s’agit, là aussi, de les rénover, mais le nouvel occupant en profite aussi pour rénover la serre et, bien sûr, l’utiliser”, précise Audrey Ferry. “Certes, il n’y cultivera peut-être plus le raisin mais il pourra faire pousser ses propres légumes et plantes pour sa consommation personnelle.”

Entité assez vaste, Overijse voit certains de ses villages plus prisés que d’autres. “Notre-Dame au Bois (Jezus Eik), avec son quartier des Fleurs, en particulier, souligne Me Goret, qui a l'énorme avantage d’être en lisière de la Forêt de Soignes, proche de l’autoroute E411 et du ring. Et vu la forte augmentation du télétravail depuis la pandémie, le carrefour Léonard n’est plus un obstacle à l’installation à Overijse pour de nombreux candidats acquéreurs. Eizer, à proximité de Tervuren, a quant à lui conservé son caractère villageois, authentique, où tout le monde se connaît et s’entraide. Pour ce qui est du centre d’Overijse, c’est l’endroit que privilégient les personnes âgées parce qu’elles y trouveront les commerces de proximité et les divers services dont elles ont besoin. Les maisons y sont plus petites et c’est aussi là que se concentrent les appartements.”

Peut mieux faire en matière de transport en commun

Et si les grosses entreprises pourvoyeuses d’emplois sont relativement peu présentes (on notera quand même Treco, Merak, Merckx et quelques grandes surfaces) sur son territoire, “Overijse a aussi l'avantage d’être aux portes de Bruxelles, et non loin de Leuven ou de Wavre où sont établies de très grosses sociétés”, constate la notaire qui pointe une faiblesse: l’accessibilité d’Overijse en transports en commun. “Pour le chemin de fer, il faut se rendre à Hoeilaart. Il n’y a évidemment ni tram ni métro et seules quelques lignes de bus circulent, mais qui vous amènent quand même à Louvain, à Wavre ou à Bruxelles assez commodément, en passant, pour cette dernière direction, par le pôle de transports en commun de Herrmann-Debroux à Auderghem.”