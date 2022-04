Les centres de tests et de vaccination ferment à Bruxelles: "on n'a pas envie de continuer à pousser les gens à se faire vacciner"

La majorité des 700 travailleurs au chômage

“On a encore trois centres de vaccination ouverts. Pacheco, Forest et Molenbeek, plus la première ligne composée des pharmaciens et des médecins généralistes. Au niveau du testing, on a encore quelques lieux comme à la gare du Midi pour les tests des voyageurs, mais on arrive à la fin, oui…” L’entendre le dire confère un certain soulagement, Inge Neven se félicite que, depuis la mi-février, la fermeture progressive des centres de tests et de vaccination s’est déroulée sans encombre. Le matériel non-exploité ou restant est soit stocké “au cas où”, soit restitué à son prêteur.

De 700 travailleurs mobilisés dans les infrastructures de tests et de vaccination, il n’en reste aujourd’hui plus qu’une trentaine. Pour la majorité d’entre eux, intérimaires, cela signifie aussi le retour à la recherche d’emploi. “On a essayé d’être le plus humain possible. On a prévenu chacun au moins un mois avant la fermeture. À ma connaissance, il n’y a pas vraiment eu de problème”, commente la commissaire Corona.

Mieux préparés face à un regain?

À Bruxelles, 27% des 18-24 ans seulement ont reçu leur dose de booster, 47% pour les plus de 18 ans. Assez pour fermer les centres de vaccination? “C’est un coup double. La demande a beaucoup baissé, donc ça n’a plus tellement de sens de maintenir ces centres ouverts. On mise plus sur la stratégie de mobilité, qui est déjà en route, et tout le monde qui le veut peut encore se faire vacciner. Mais on n’a pas envie de continuer à pousser les gens à se faire vacciner”, avance Inge Neven.

Pourtant, les cas et hospitalisations remontent (à contrario des admissions en soins intensifs, cependant), et beaucoup espèrent que les vacances viennent éteindre le début d’incendie. “Avec les vacances, c’est certainement le contraire qui va se passer à Bruxelles. Et avec la météo, les gens vont continuer à se voir à l’intérieur, donc il faut faire gaffe.”

Au pire, le centre de Woluwe-Saint-Pierre est resté en “back-up” si le regain de la pandémie se fait trop soudain. Et pour les convaincus qui voudraient se faire vacciner une quatrième fois, il faudra encore attendre. “D’autres pays le font déjà. Chez nous, la discussion arrive petit à petit sur la table, mais on préfère attendre les conclusions scientifiques.”