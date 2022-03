Il faut embellir ce plafond de béton de 95m2 au-dessus des escalators à la station Rogier: des idées?

Bruxelles Mobilité et la STIB recherchent des artistes pour décorer la station de métro Rogier. Plus précisément, il s’agit du plafond du double escalator qui descend vers le sous-sol depuis le trottoir devant le City2, au coin du boulevard du Jardin Botanique et de la rue Neuve. Un spot plutôt bien en vue pour les street-artists.