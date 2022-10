La passerelle piétonne de la gare de Berchem-Sainte-Agathe enfin posée (photos et vidéo)

La passerelle fait partie d’un ensemble de deux dispositifs cyclopiétons prévus par Infrabel au nord de Bruxelles, sur la ligne L50 Bruxelles-Gand. En effet, un second passage aérien est prévu à Ganshoren à la mi-décembre, quelques centaines de mètre plus loin. Ces deux passerelles doivent compenser la suppression du passage à niveau de la chaussée de Gand, qui remonte à 2016. Un concours d’architecte avait été lancé pour ces dispositifs, remportés par les bureaux d’architectes néerlandais AM/TV IPV Delft et bruxellois Artgineering.

"La chaussée de Gand est un axe urbain majeur et la gare de Berchem-Sainte-Agathe représente un nœud important de la périphérie bruxelloise pour les transports publics où se rencontrent les trains, les trams et les bus", justifie Infrabel. "Les deux passerelles cyclopiétonnes assurent un lien fonctionnel et esthétique entre les deux parties de la chaussée de Gand".

Des passages à niveau en moins

La passerelle de Berchem, "aux lignes douces et incurvées", mesure 50m de long sur 3 de large. Pont et escaliers, dont l’acier corten n’a pas encore pris sa reconnaissable couleur rouille, pèsent 130 tonnes. Il a fallu l’une des plus grandes grues mobiles de Belgique, un engin de 700 tonnes, pour les installer. Des ascenseurs y seront mis en service "à l’été 2023". Notez bien: l’ouvrage n’est donc pas "cyclable" à proprement parler: il est muni de gouttières où pousser son vélo pour franchir l’escalier. Il sera également équipé d’ascenseurs qui seront mis en service à l’été 2023. Le tout est éclairé aux LED.

La passerelle piétonne de la gare de Berchem-Sainte-Agathe et sa jolie cambrure d’acier corten. ©Infrabel

La passerelle de Ganshoren, également en acier corten, mesure quant à elle 35 mètres de long et 3 mètres de large.

Le chantier des deux passerelles représente un investissement de 4 millions d’euros.

Infrabel rappelle qu’outre celui de la chaussée de Gand, 3 autres passages à niveau ont été supprimés dans Bruxelles en 2020 : rue au Bois (Jette/Ganshoren), drève du Château (Ganshoren) et Petite rue Sainte-Anne (Ganshoren). Ils ont été remplacés par des couloirs sous voies cyclopiétons.