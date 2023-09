”Toutes les personnes présentes saines et sauves à l’extérieur, donc heureusement pas de blessés. Le départ d’incendie se situe probablement dans la cheminée du four à pizzas du resto avec une propagation au 2e étage et à la toiture”, informe le porte-parole des pompiers.

La toiture a dû être démantelée en partie. “Les deux appartements au-dessus du commerce sont inhabitables.”

À la suite de ce sinistre, les pompiers adressent un conseil à la population : “les cheminées nécessitent un entretien, un contrôle et un ramonage pour éviter des départs de feu et assurer un bon tirage”.

©Siamu

©Siamu

©Siamu

©Siamu