La ministre en Fédération Wallonie Bruxelles Valérie Glatigny (MR) s’installe à Auderghem: «La force des libéraux bruxellois, c’est le collectif»

Ce transfert s’inscrit dans le cadre du plan de redéploiement local bruxellois initié par les libéraux, David Leisterh et Georges-Louis Bouchez en tête. Hier Hadja Lahbib à Schaerbeek, aujourd’hui Valérie Glatigny à Auderghem… Qui, demain à Schaerbeek, Saint-Gilles ou Anderlecht, trois communes phares de la région capitale où le MR est en déshérence ? Trop tôt pour en parler. À Auderghem, le départ de l’indéboulonnable Didier Gosuin ouvre une fenêtre d’opportunité que le MR ne compte pas manquer.

“J’arrive à Auderghem pour des raisons familiales mais aussi à la demande de mon président régional (David Leisterh, NDLR)et de mon président de parti (Georges-Louis Bouchez, NDLR). L’objectif est de renforcer la section locale en vue des élections communales du 13 octobre 2024”, assure-t-elle. Interview, croisée avec son chef de file bruxellois David Leisterh et la cheffe de file de la section locale Martine Maelschalck.

Quelles sont vos ambitions politiques? Vous visez le mayorat en 2024?

“Non. Je vis bien plus modestement que ça. Je ne sais pas où je serais en 2024. Je ne m’inscris pas dans cette logique. Je n’ai pour l’instant pas d’ambition personnelle. Je pense que la force des libéraux bruxellois, c’est le collectif. J’ai toujours dit que j’étais à la disposition du parti. David m’a proposé de m’implanter à Auderghem. Je ne vais donc pas prendre la place de Martine. Je viens en renfort, pour participer aux activités de la section locale.”

Vous allez, à un moment donné, devoir vous positionner. Si le parti vous demande d’être sur les listes communales, vous serez forcément tête de liste…

“Mon parti m’a demandé de participer aux élections communales. C’est tout. Dans ce type de processus, la prérogative reste celle du président. C’est donc le parti qui dira où j’irai, à quelle place.”

Donc, à l’heure actuelle, Martine Maelschalck reste tête de liste MR à Auderghem?

“Oui. Il ne s’agit pas d’un manque d’ambition de ma part mais ma priorité est de boucler mes dossiers à la Fédération Wallonie Bruxelles. Notamment au niveau des chantiers relatifs à la jeunesse. Je prépare mon bilan, sur toutes les matières. Et il pourra se décliner à tous les niveaux de pouvoir.”

Vous connaissez pourtant déjà bien Auderghem, commune voisine de Woluwe-Saint-Pierre ?

Valérie Glatigny : “Oui mais il faut d’abord très bien connaître sa commune avant d’y prétendre jouer un rôle.”

Martine Maelschalck: “L’arrivée de Valérie nous fait du bien. On se sent respectés par le parti. Lors des précédentes élections communales, nous sommes partis de zéro, nous avons tout bâti. Avec un succès certain (le MR a deux élues, dans l’opposition à Auderghem, NDLR).”

V. G. : “Cela n’a aucun sens d’envoyer des candidats au charbon en 2019 et, maintenant que la sauce prend, d’arriver et de prendre le lead. Ce n’est pas que nous voulons, ce n’est pas ce que nous ferons. Toutes les réussites du MR sont liées au collectif. Quand on a été divisé, on a perdu collectivement. Avant de savoir qui va soulever la coupe, il faut franchir une étape indispensable en démocratie : gagner l’élection."

David Leisterh : “J’y vois une dynamique exemplative de l’atmosphère collective qui règne au sein du MR bruxellois. Nous avons eu trop tendance, peut-être, par le passé, à être des vrais libéraux, parfois trop individualistes. Ici, nous développons une vraie logique d’équipe.”

Et dans les autres communes ?

D. L. : “Chaque chose en son temps. Sur un plan régional, nous sommes arrivés troisièmes en 2019, avec le sentiment que nous pouvions mieux faire. Aujourd’hui, nous observons une dynamique très positive dans laquelle s’inscrivent toutes les figures libérales qui comptent à Bruxelles. Quant à Auderghem, le MR était à 10 % environ en 2019. Cela augure une belle marge de progression. L’arrivée de Valérie Glatigny sur la liste ouvre officiellement la liste pour 2024.”

Piloté pendant plus de 25 ans par Didier Gosuin (Defi), Auderghem est une commune qui tourne, bien gérée. Que peut faire le MR pour encore améliorer la vie des Auderghemois?

V. G. : “Cette commune est traversée par des grands axes routiers – boulevard du Souverain, chaussée de Wavre, viaduc Herrmann-Debroux, etc. -, ce qui génère des problèmes de connexions entre les quartiers. Si je peux apporter ma pierre à l’édifice, cela sera dans cette optique de créer du lien entre les quartiers via la création d’activités sportives, pour les jeunes, créer du maillage entre ces quartiers me paraît primordial.”

Voici une position en phase avec la politique de mailles apaisées mise en place par le gouvernement bruxellois…

V. G. : “Oui, étant donné sa configuration, c’est un vrai challenge pour la commune. Nous devons surmonter le problème d’interconnexion entre les quartiers et renforcer l’identité auderghemoise avec des projets forts.”

Par exemple?

V. G. : “La connexion entre les nombreux parcs de la commune, la revitalisation de la place communale dont la conception est ratée.”

D. L. : “Il faut faire attention à maintenir le caractère apaisé de cette commune tout en relevant le défi de son dynamisme. Auderghem ne doit pas se résumer à son statut de commune dortoir.”

En matière de mobilité, vous approuvez la position de Didier Gosuin au sujet du viaduc Herrmann-Debroux ?

M. M. : “Notre position n’est pas aussi idéologique et radicale que celle de Didier Gosuin. Entendons-nous : nous sommes tous d’accord pour dire que ce viaduc est moche. Et oui, il amène beaucoup de voitures dans la ville. Mais nous nous inquiétons sur la rationalité du projet de démolition, son phasage, son organisation. On sait qu’il est d’abord prévu de construire un parking de dissuasion mais le projet est trop petit, d’autant plus que d’autres places de parking seront supprimées. Alors, oui sur le principe d’une démolition mais attention à la méthode.”

V. G. : “Attention également au lien avec la région wallonne. Il est capital de ne pas opposer les deux régions sur ce dossier.”

D. L. : “Se pose aussi la question des alternatives en matière de transports en commun. Ce qui est proposé actuellement imposera de nombreuses ruptures de charges tant pour les navetteurs que pour le Bruxellois. C’est un peu à l’image de la gestion de la mobilité par l’actuel gouvernement. On rattrape toutes ces années où aucune initiative n’a été menée. Cette méthode, bien trop radicale, crée logiquement des frictions. On sait que les villes apaisées, c’est le sens de l’histoire. Mais Bruxelles n’y met ni talent ni méthode.”