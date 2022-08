Bruxelles: ces communes où les cambriolages diminuent/augmentent le plus

1. Moins de cambriolages dans Bruxelles-Capitale mais…

Premier constat: le nombre de domiciles bruxellois visités diminue.

Alors que la police recensait encore 7.830 vols de ce type en 2000, les autorités n’en comptabilisent plus que 6.189 en 2021. Soit une baisse importante de 20,96% des cambriolages.

Toutefois, si les larcins dans les maisons et appartements de la capitale sont désormais moins nombreux, force est de constater que leur diminution n’est plus aussi rapide qu’au début du siècle. Sur les cinq dernières années, entre 2017 et 2021, le nombre d’effractions dans les maisons n’a ainsi diminué "que" de 17,35%. Et ce, malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire et la chute de ces cambriolages (5.248).

En comparaison, au niveau national, la proportion de vols dans les maisons a baissé de 54,56% depuis 2000 et 36,23% depuis 2017.

2. Saint-Josse-ten-Noode et Koekelberg plus sûrs

Deuxième constat: Saint-Josse-ten-Noode et Koekelberg sont les deux communes bruxelloises où la proportion de cambriolages a le plus diminué ces dernières.

En plus d’enregistrer le plus faible nombre de cambriolages chez des particuliers bruxellois en 2021, Saint-Josse et Koekelberg ont ainsi vu ces larcins chuter respectivement de 48,86% et 42,57% au cours des 20 dernières années.

Mieux encore, les récents efforts de la zone de police Polbruno ont été fortement récompensés puisque le nombre de maisons/appartements visité(e)s a plongé de 64,57% depuis 2017 dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode.

3. Hausse des vols à Auderghem

Troisième constat: Auderghem fait face à une forte augmentation des cambriolages.

Alors que la police recensait 172 effractions en 2017, elle en comptabilise désormais 252. Soit un bond de 46,51% en l’espace de cinq ans seulement.

Point positif, malgré tout: la zone de police locale a enregistré 24 vols en moins entre 2019 (276) et 2021.

Enfin, contrairement à Auderghem qui a vu le nombre de cambriolages diminuer de près de 10% depuis 2000, deux communes bruxelloises semblent plus particulièrement ciblées par les voleurs depuis deux décennies. Il s’agit d’Ixelles (+22,93%) et Saint-Gilles (+20,21%) avec, dans le cas de la première entité citée, une tendance à la hausse plus importante encore (+25,09%) depuis 2017.