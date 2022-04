Le viaduc Herrmann-Debroux sera bel et bien démoli: «Nous ne savons toujours pas ce qu’il y a dans le PAD» (photos)

Pour rappel, l’idée est de "mettre à terre ce vestige de l’urbanisme des années 1970, pour projeter une entrée de ville digne de ce nom". Deux ouvrages d’art sont concernés: le viaduc Herrmann-Debroux, mais aussi le viaduc des Trois Fontaines. Ce Plan d’Aménagement Directeur est le plus vaste ébauché à ce jour à Bruxelles: il concerne 43 ha, sur une bande de 6 km articulée entre nord et sud du viaduc. Il aura des répercussions sur toute la zone d’embouchure de l’actuelle E411. Soit peu ou prou entre le carrefour Léonard et le cimetière d’Ixelles, en ce compris le boulevard du Souverain et la chaussée de Wavre et les centres de Watermael-Boitsfort et Auderghem. Les navetteurs wallons venant du Brabant wallon et de Namur seront également directement impactés.

L’entrée de ville sera redessinée par le PADDelta-Herrmann-Debroux. ©perspective.brussels

Les infrastructures routières actuelles constituent des barrières visuelles et physiques entre les différents quartiers.

©perspective.brussels

Selon le Gouvernement, le quartier "manque aujourd’hui de cohérence urbanistique et spatiale".Ce alors que "les infrastructures routières constituent des barrières visuelles et physiques entre les différents quartiers". Le PADdoit donc "repenser" la zone "à l’horizon d’une dizaine d’années".Tout en restant très générale, l’équipe Vervoort détaille ses ambitions: les viaducs seront "transformés en boulevard urbain", l’entrée de ville disposera d’un tram en site propre et de "plus d’espace pour les modes actifs", la mixité des fonctions sera renforcée, espaces publics et espaces verts seront "développés".

Un tram et un P + R

Le PAD ne concerne pas que les viaducs. Tom Sanders, directeur du département Stratégie territoriale de perspective.brussels, détaille le plan: "Il préconise un Park + Ride à l’Adeps qui serait desservi par une déviation du tram 8. Une étude sur la stratégie de gestion à adopter par rapport à ce parking est en cours". Le directeur précise qu’un parc de 2 hectares est prévu entre Demay et le boulevard du Souverain. Enfin, les quartiers Demay et Triomphe devraient voir leurs fonctions se diversifier à la faveur de nouveaux logements et commerces. Tom Sanders prévoit 10 à 15 ans de mise en application. "Maintenant, c’est aux opérateurs, notamment la STIB, de reprendre la main". Le PAD entrera en application 15 jours après son inscription au moniteur belge.

L’aire du PAD Herrmann-Debroux va de Léonard à Delta. ©perspective. brussels

Nous ne savons toujours pas ce qu’il y a dans le PAD.Ça fait deux ans qu’on demande des détails.

©perspective.brussels

Du côté des riverains, on reste sur sa faim. "Nous ne savons toujours pas ce qu’il y a dans cette nouvelle version du PAD.Ça fait deux ans qu’on demande des détails", regrette le collectif PAD’Accord, qui regroupe des riverains et comités de quartier d’Auderghem et Watermael-Boitsfort."En juillet, Rudi Vervoort avait pourtant promis que le citoyen serait averti avant la 3electure via un document explicatif.En octobre, le député bruxellois Tristan Roberti (Écolo) lui a demandé ce qu’il en était et Vervoort a répondu que “ça compliquerait trop les choses”.Voilà où en est la démocratie en 2022".

Quid du fond?

Si PAD’Accord a pu disposer d’une vue détaillée sur la précédente version du document, c’est grâce au bourgmestre sortant d’Auderghem Didier Gosuin. "C’est lui qui a pu nous expliquer les changements intervenus entre première et deuxième lectures.Le citoyen, lui, n’a jamais su ce qui se passait".Le collectif rappelle aussi que "la 2eenquête publique suggérée par Tristan Roberti a été refusée par le Gouvernement". Et de noter: "Les députés de tous les partis nous ont écoutés, mais eux aussi sont tenus à l’écart".

La Bourgmestre d’Auderghem Sophie De Vos souhaite des solutions de mobilité avant que les viaducs soient démolis. ©perspective.brussels

Dans ces conditions, PAD’Accord ne peut se permettre de se prononcer sur le fond. "On ne peut que spéculer. Ou craindre. Concernant les gabarits des immeubles ou les conséquences en termes de mobilité. Tout ça dans une région qui a adopté une ordonnance sur la transparence de l’administration".

Je n’ai pas eu accès aux plans définitifs et j’ignore si les demandes de la commune ont été prises en compte.

Du côté de la nouvelle Bourgmestre d’Auderghem Sophie De Vos (DéFI) non plus, on ne dispose pas des dernières mises à jour. "Je n’ai pas eu accès aux plans définitifs et j’ignore si les demandes de la commune ont été prises en compte.Notre volonté principale, c’est que des solutions de mobilité soient trouvées avant la destruction des viaducs pour éviter tout problème de circulation pour les riverains".

Tom Sanders de perspective.brussels assure que le plan prévoit la création du Parking P + R avant la destruction des viaducs.