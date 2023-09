La piscine à ciel ouvert Flow prolonge jusqu’au 24 septembre

Après un début de saison difficile suite à un problème de qualité de son eau et à la météo peu favorable, la piscine à ciel ouvert installée à Anderlecht prolonge jusqu’au 24 septembre. “Nous envisageons actuellement de rester ouverts jusqu’au dimanche 24/09, et les prévisions météorologiques sont très prometteuses. Cependant, les plans peuvent changer en fonction des conditions météorologiques et d’autres circonstances. Il est donc préférable de le vérifier avant votre visite sur le site web ou sur nos canaux de médias sociaux”, détaille l’organisateur Pool is Cool.