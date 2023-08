Incidents entre fans de l’Union et d’Anderlecht avec des crachats, une mâchoire fracturée et un crâne ouvert : la police tombe des nues

D’autres témoignages ont circulé entre les groupes de supporters de l’Union. Un fan se serait fait uriner dessus, d’autres se seraient fait cracher dessus en sortant des tribunes alors qu’un dernier a fini à l’hôpital avec la mâchoire fracturée. “Il n’y avait clairement pas la même présence policière que les dernières fois face à Berlin ou contre Leverkusen, continue Augustin. Visiblement, ils étaient encore en vacances… Je sais que le stade n’était pas comble mais ce n’est pas une raison pour ne pas encadrer les supporters d’autant qu’on sait qu’il y a une rivalité sous-jacente entre l’Union et Anderlecht. Des Anderlechtois ont profité de la non-présence dissuasive.”

Pour plusieurs supporters de l’Union, il est devenu trop dangereux de jouer les matchs européens à Anderlecht. Certains ont d’ores et déjà décidé, vu les derniers événements, de boycotter les prochains matchs au Lotto Park. “Je ne veux pas aller voir mon équipe en devant faire attention à droite ou à gauche si un mec en noir avec une capuche arrive pour me poser des problèmes, explique Christophe* (prénom d’emprunt), supporter de longue date à l’Union. Nous ne sommes plus certains d’être en sécurité quand on joue là-bas. Ce jeudi soir, un ami et sa femme enceinte ont rebroussé chemin en voyant des supporters d’Anderlecht à leur arrivée au stade, ils sentaient qu’il y avait de la tension. Est-ce qu’on attend qu’il se passe quelque chose d’encore plus grave ? L’atmosphère était malsaine, cela a clairement gâché la fête.”

Du côté de l’Union, on explique avoir bien reçu les messages des supporters au sujet des débordements. Le club explique être rentré en contact avec la zone de police Midi pour avoir plus d’informations.

Du côté d'Anderlecht, on explique n'avoir rien entendu au sujet de débordements de supporters mauves. Ils expliquent que les nombreux policiers, qui sont restés jusque tard près du stade, n'ont rien vu non plus.

Enfin, la police a aussi tenu à réagir via le commissaire de la zone Bruxelles-Midi, Philippe Boucar. "C’est vrai qu’il y a eu une quarantaine d’Anderlechtois qui attendaient les supporters de l’Union à la sortie du stade, explique-t-il. Nous sommes allés les trouver et ils sont retournés dans leur café. Personnellement, je n’ai pas vu de bagarre ou autre guet-apens posé par les supporters mauves. Il y avait moins de policiers que face à Berlin ou contre Leverkusen simplement parce qu’il y avait moins de supporters adverses. Ce sont des incidents isolés, il n'y a pas eu un problème à plus grande échelle. Quand un supporter de l’Union prend le risque de boire un verre à Anderlecht, il est susceptible de rencontrer un fan d’Anderlecht..."

* noms d’emprunt