Colruyt détrône Coca-Cola comme plus gros pollueur du canal à Bruxelles d’après Canal It Up : et c’est une incongruité mondiale

La bouteille en plastique est l'objet le plus repêché par Canal It Up dans le canal de Bruxelles. ©Canal It Up

La Cara Pils de Colruyt est dans le top des canettes les plus fréquentes dans le canal. ©Canal It Up

Canal It Up, c’est l’association qui emmène des kayaks sur le canal pour y ramasser des déchets. Celle-ci a dévoilé mi-juillet les chiffres de son audit 2023 des marques qui polluent le plus la voie navigable bruxelloise. Plus de 2.000 déchets ont été analysés sur une période de deux mois. Le bilan est sans appel : Colruyt est le plus gros pollueur du canal (lire sa réaction ci-dessous). Il écope du bonnet d’âne que revêtait Coca-Cola depuis le dernier comptage, remontant à 2020. “Les produits et marques Colruyt les plus identifiés dans le canal sont Everyday (54), Carapils (21) et Boni (6)”, note Canal It Up dans un communiqué. Le bilan des supermarchés belges pourrait même être pire selon Canal It Up puisque d’autres produits pêchés dans le canal “pourraient avoir été achetés chez Colruyt”. De plus : “Colruyt est connu pour emballer trois fois ses produits avec du film plastique afin d’être vendus en plus grandes quantités”. Ces films aussi flottent dans les eaux bruxelloises. Sans pouvoir être attribués à l’un ou l’autre distributeur.

Canettes, bouteilles, snacks

Coca-Cola est leader des pollueurs dans toutes les eaux mondiales. ©Canal It Up

Deuxième sur ce podium peu reluisant donc : Coca-Cola, “le plus grand pollueur plastique au monde”. Canal It Up égrène les marques du limonadier qui colorent nos eaux : Coca-Cola lui-même (42), Chaudfontaine (8) et Fanta (10). Enfin, Alma complète le top 3. Moins connu, la multinationale française commercialise des eaux en bouteilles. Dont l’omniprésente Cristaline, qu’on trouve dans tous nos night-shops. “Les articles d’Alma récupérés sont presque à 100 % des bouteilles d’eau Cristaline (75). Et parmi toutes les bouteilles en plastique repêchées, 58 % sont des bouteilles d’eau. Dont la moitié sont des Cristaline”, calcule Canal It Up. Qui ironise : “les supermarchés et les fabricants déploient de multiples moyens pour promouvoir l’eau en bouteilles plastiques, car c’est tellement pratique et délicieux. Pourquoi extraire du pétrole du sol, le transporter, le transformer en bouteilles en plastique, puis pomper de l’eau pour les remplir, les transporter jusqu’au magasin et les ramener chez soi, alors que la même eau peut simplement sortir du robinet ?”

guillement Pourquoi extraire du pétrole du sol, le transporter, le transformer en bouteilles en plastique, puis pomper de l'eau pour les remplir, les transporter jusqu'au magasin et les ramener chez soi, alors que la même eau peut simplement sortir du robinet?

Dans sa liste noire, l’audit de Canal It Up pointe encore Capri Sun (51) “également distribuée par Coca-Cola et vendus dans des emballages non recyclables”, Pepsi (47), Ferrero (41), Mondelez (37), Lidl (34), Mars (31) et AbInBev (29), ainsi que pêle-mêle, Red Bull (24), Heineken (19), Nestlé (19) ou Spadel (18), qui commercialise les eaux de Spa. Pas de quoi pavoiser.

Le vent responsable ? Vraiment ?

Selon Canal It Up, la plupart de ces déchets ne sont pas consciemment jetés dans le canal, mais y sont amenés par le vent. Son fondateur planche d’ailleurs sur un système de garde-fou à déchets, qu’il installerait le long des balustrades de la voie d’eau pour arrêter canettes, bouteilles et emballage avant le grand plongeon. “Les rues sales se traduisent par des cours d’eau pollués. Les rues sont un indicateur de la pollution des cours d’eau environnants”, assure le militant.

C’est important, ce dernier refuse de pointer le consommateur bruxellois. “Ni une population bien éduquée, ni un système de gestion des déchets efficace ne peuvent lutter contre cette situation. La société est juste submergée”. Et de s’en prendre frontalement aux supermarchés et fabricants : “Depuis des décennies, le public est conditionné à croire que le problème est causé par notre indiscipline et par l’échec des gouvernements. Les Belges ne sont pas réputés pour être moins disciplinés que les autres. Il semble même que nous sommes parmi les meilleurs au monde en matière de gestion des déchets”. Il déplore que les géants de la distribution s’obstinent plutôt que de plancher sur des alternatives, comme le vrac ou les contenants réutilisables. “Au contraire, depuis des décennies, l’accent est mis sur le traitement des déchets et le recyclage. La faute est rejetée sur le consommateur grâce à des campagnes sournoises et à des opérations de nettoyage. Et l’industrie s’oppose aux consignes sur les emballages et à l’augmentation des taux de réutilisation au niveau européen”.

guillement depuis des décennies, l'accent est mis sur le traitement des déchets et le recyclage. La faute est rejetée sur le consommateur grâce à des campagnes sournoises et à des opérations de nettoyage.

Il y a pourtant des exemples encourageants. Canal It Up renseigne le Danemark, où les audits de marques pollueuses ne comptent aucune bouteille en plastique “grâce au système de consigne qui maintient ces bouteilles hors de la nature”. Et de noter aussi la Tanzanie, où les sacs plastiques sont passés “de 30.200 en 2018 à seulement 203 en 2020 grâce à leur interdiction en 2019”. De quoi conclure : “les gouvernements doivent tenir les entreprises polluantes responsables de leurs actions. Les entreprises doivent rendre public leur empreinte plastique complète, réduire leur production et leur utilisation, réinventer leurs emballages pour les rendre réutilisables ou exempts de plastique, et changer leur système de livraison pour passer à des systèmes de recharge et de réutilisation”.

(*) D’après le recensement mondial de marques de Break Free From Plastic renseigné par Canal It Up

”Chez Colruyt, nous ne jetons pas nos emballages dans les cours d’eau”

Suite à la publication des chiffres de Canal It Up, Colruyt a communiqué sa réaction à la VRT. L’entreprise dit “travailler à des emballages innovants plus durables”. Elle trouve la consigne “trop chère et trop encombrante” et plaide plutôt pour un système digital grâce auquel le consommateur serait récompensé s’il trie correctement ses déchets, “par exemple en scannant un QR code”.

Sur l’audit lui-même, Colruyt pointe la responsabilité du consommateur : “Si une étude montre qu’il y a beaucoup plus d’infractions au Code de la route avec une certaine marque de voiture, est-ce cette marque ou ses conducteurs qui en sont responsables ? Chez Colruyt, nous ne jetons pas nos emballages dans les cours d’eau ou dans la nature. C’est le comportement répréhensible de quelques-uns”, accuse le supermarché.