Des Mongols et leurs vièles à tête de cheval en concert dans un dépôt de métro : le Hide and Seek, le festival le plus intrigant de l’été (vidéo)

Organisé par Muziekpublique, le festival Hide and Seek mélange depuis quelques années désormais la musique du monde et des concerts dans des lieux insolites, rarement accessibles au public. “L’endroit est en quelque sorte un prétexte pour faire se déplacer les gens et leur faire découvrir de nouvelles choses”, nous expliquait il y a quelques années Peter Van Rompaey, l’un des organisateurs. C’est ainsi que lors des précédentes éditions, nous avons pu assister à des concerts au sommet de la tour RTBF, dans un tram, dans un club échangiste, au lever du soleil au sommet de la tour TWC ou encore dans le temple Maçonnique Bleu. “Souvent, on vient autant pour l’artiste que pour le lieu”, glisse une habituée du festival.

Hier soir, c’est donc Tengerton, un quatuor mongol, qui avait installé ses vièles à tête de cheval, au cœur même d’un dépôt de métro bruxellois. Au pied d’une M5, le vieux modèle des métros bruxellois, Uugan, Nasaa, Yesuu, et Dalai, les quatre Mongols ont fait voyager leurs spectateurs d’un soir, tout en n’oubliant pas de se montrer pédagogue. “Le Morin Khuur (ou vièle à tête de cheval) est l’instrument le plus populaire en Mongolie, reprend l’un des quatre musiciens. Il n’est composé que de deux cordes et d’un archet composé à partir des crins de la queue-de-cheval. Ce qui lui donne ces sonorités si particulières.” Plus tard, Dalaijargal Daansuren passe en revue les différentes techniques de chant diphonique mongol. “Ici, on imite les sons d’une cascade”, explique encore le professeur, avant de faire une démonstration.

Cette sorte de violon carré et au long manche droit puis recourbé à l’extrémité et surmonté de la sculpture d’une tête de cheval est censée représenter le mouvement et les sons du cheval. Tengerton nous emmène en tout cas en voyage au cœur des magnifiques paysages mongols. Et quand soudain, juste sous nos pieds, un métro fait vibrer le sol, on embarque presque sur le dos de l'animal lancé en plein galop. “On ne lésine devant rien pour que l’expérience soit totale”, sourit un employé de la société des transports bruxellois, partenaire de la soirée d’hier.

Du Flamenco sur un ring de boxe, de la musique tatar de Crimée ukrainienne au milieu des dinos, ou encore de la rumba congolaise dans l’ancien atelier Demeuldre, fabrique de porcelaine, le Hide and Seek se tiendra à Bruxelles jusqu’à samedi inclus. Et bonne nouvelle, si les éditions précédentes étaient quasiment sold out en quelques jours, il reste cette fois quelques places à acquérir. “Parce que nous avons organisé des concerts dans des lieux plus grands, explique Peter Van Rompaey, le boss de Muziekpublique. Par rapport à l’année dernière, la jauge a été augmentée de 1000 places.”

Malgré tout, pas question pour le festival bruxellois de voir trop grand, le Hide and Seek garde son côté familial et chaleureux et c’est très bien ainsi.

Infos et réservation : www.muziekpublique.be

