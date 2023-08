Le bébé abandonné dans une laverie à Anderlecht a été identifié

Une femme inconnue avait laissé le bébé de trois mois dans un lavoir de la rue de la Clinique à Anderlecht samedi dernier. La femme est entrée dans le lavoir vers 16h50 avec un landau gris et s'est éloignée quelques instants plus tard en direction de la rue Brogniez. Elle portait un pull blanc et un short noir. Dans le landau se trouvait un bébé, une fillette d'environ trois mois.