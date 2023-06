David Santos et Estevm Maniglia échangent leurs points de vue. Le malt d’orge exceptionnel de la nouvelle pils du Brussels Beer Project impacte-t-il le goût de leur bière ? Les brasseurs ne se prononceront pas. Alors que 17.000 litres de Terra transitent des cuves de brassage aux tanks de garde, les techniciens conviennent cependant qu’ils ont adapté leurs processus à cette céréale hyperlocale.

David Santos (à gauche) et Estevm Maniglia, brasseurs au BBP, ont adapté les recettes aux teneurs en sucre de l'orge régénérative belge fournie par la coopérative Cultivaé. ©EdA - Julien Rensonnet

Ce point d’interrogation sur la saveur explique sans doute en partie l’habitude du marché belge de recourir à de l’orge étrangère depuis des décennies. “La Belgique a les meilleures malteries au monde, qu’elles soient modestes ou de taille industrielle. Pourtant, elles se fournissent en France, Angleterre, Scandinavie, Europe de l’Est”, énumère Sébastien Morvan, cofondateur du BBP. “98 % de l’orge maltée en Belgique est donc importée”. Cette culture a disparu de nos champs. “Le prix de l’orge dépend des marchés boursiers. Ses cours sont trop volatiles. La céréale n’est pas assez rentable : les agriculteurs se sont donc progressivement tournés vers l’orge fourragère, la betterave…” Les brasseries industrielles ne sont pas non plus étrangères au phénomène. “Leurs prix sont trop bas et leurs cahiers des charges trop exigeants”. En résumé : puisque même les experts ne goûtent aucune différence, pourquoi payer plus cher ?

Sébastien Morvan, cofondateur du BBP, espère tripler l'usage d'orge régénérative dans les malts des bières anderlechtoises d'ici 2025. ©EdA - Julien Rensonnet

Avec la Terra, le BBP inverse cet état de fait. Cette pils à la blondeur trouble se veut la première à miser sur la réintroduction de l’orge brassicole dans les exploitations belges. “On en utilisera 150 tonnes en 2023 et on vise les 500 tonnes en 2025. De quoi passer de 25 à 75 % de nos besoins”, pose Sébastien Morvan devant le silo de 21 tonnes qui abrite dans sa base anderlechtoise ce fameux malt pilsen, produit par Belgomalt avec la céréale 100 % noir-jaune-rouge. “Cette orge est régénérative. C’est une méthode de permaculture qui capture du CO2 plutôt que d’en émettre”. Thierry (*), agriculteur dans le Brabant wallon, vient juste de se lancer. “On est parti sur des systèmes de culture tout à fait différents : on garde l’azote pour éviter l’effet carbone. La pratique, c’est de couvrir les parcelles entre les cultures que l’on vend, pour éviter les sols vides. Ces couverts, comme la moutarde, la phacélie, retiennent l’eau dans les champs et font monter la matière organique des sols : ces plantes optimisent la production et la capacité d’absorption des terres”. Et au printemps, on replante l’orge. Trèfle ou tournesols peuvent jouer le même rôle.

CO2 séquestré

Le Brussels Beer Project et d’autres confrères comme Bertinchamps, se sont associés à la coopérative Cultivaé. Celle-ci regroupe 42 agriculteurs “essentiellement wallons”. La méthode raisonnée prônée par la coopérative “a permis de séquestrer en moyenne 0,05 tonne de CO2 par tonne d’orge, au lieu d’une émission de 0,25 tonne de CO2 par tonne d’orge” en 2022. Thierry semble convaincu : “L’agriculteur passe de plus en plus pour le grand bandit qui pollue. Et c’est vrai qu’on ne produit pas toujours de l’eau bénite. Il faut changer de système. Avec l’orge brassicole, on diminue nettement les intrants. C’est ce que veulent une part des consommateurs. Il y a donc une demande désormais, également chez les industriels”. Le ralliement de Huyghe, qui brasse la Delirium Tremens, en témoigne.

Chez Thierry, l’orge de brasserie recouvre 9ha. “C’est pas énorme, 5 % de l’exploitation”. Selon les chiffres diffusés par l’État de l’Agriculture wallonne, l’orge de brassage comptait pour 611ha en 2020. Soit 2,1 % de la superficie plantée d’orge. Pas énorme en effet mais “une progression de 159 % en 4 ans”. Le BBP avoue payer “20 % de plus” pour son malt régénératif wallon. Sébastien Morvan estime le bénéfice pour les agriculteurs à “un rapport de 1 à 1,5 entre orge fourragère traditionnelle et brassicole rénégérative”. Thierry opine : “Une année normale, je vends 150€ la tonne d’orge traditionnelle. Pour l’instant on est aux alentours de 225 ou 230€ la tonne. Je suis clairement à la merci des marchés : je prends ce qu’on nous donne et ne sais rien prévoir”. La dynamique est tout autre avec la céréale brassicole : “Je reçois 300€ la tonne”. Un prix stable, dealé en amont. De quoi convaincre les agriculteurs de se détourner des betteraves ou des chicorées destinées aux sucreries industrielles, jusqu’ici plus rentables ?

Selon Sam Fleet, responsable production au BBP, les houblons régénératifs utilisés dans la Lazy Panda lui donneront un goût herbacé. ©EdA - Julien Rensonnet

Dans la salle de dégustation avec vue sur le canal, la Terra coule d’un fût. C’est la seule façon de la déguster aujourd’hui : à la pompe, dans les bars du BBP au Port Sud, à Dansaert ou Bailli, et dans quelques établissements partenaires. Mais les bouteilles de Lazy Panda rejoindront vite la gamme “régénérative”, avec 80 % de l’orge locale maltée par Belgomalt et des houblons belges qui donnent à cette pale-ale de nettes fragrances herbacées. “C’est pas tout : la céréale de Cultivaé est déjà dans nos Babylone, Triple Bertha et Juice Junkie”. Pour Sébastien Morvan, aucun doute : “cette pils Terra est forcément meilleure. Mais le goût, c’est psychologique : tu goûtes avec tes pailles et ton cerveau. Objectivement bien sûr, il y a moins d’engrais synthétique. Elle est plus naturelle. Subjectivement, elle est donc absolument meilleure que si elle était produite avec un malt traditionnel”. Le sentiment est partagé par Thierry : “Elle est très bonne. Elle est locale et prend la vague. Je ne sais pas si on goûtera la différence, mais on en est très fier”.

(*) Le prénom a été changé