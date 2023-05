Il était décédé poursuivi par la police: le dossier concernant la mort du jeune Adil reporté à septembre

Le parquet de Bruxelles avait annoncé, le 26 novembre 2020, qu'il demandait le non-lieu "à l'encontre des protagonistes et notamment du conducteur du véhicule de police" dans ce dossier. Plus tard, le 9 avril 2021, la famille d'Adil avait exprimé son intention de demander des devoirs d'enquête complémentaires, ce qu'elle a fait, via son avocat, Me Alexis Deswaef, à l'audience de la chambre du conseil le 20 avril suivant. Le dossier avait alors été remis sine die, dans l'attente de la réalisation de ces devoirs.

La chambre a ensuite fixé les plaidoiries au 16 mai 2023, mais compte tenu de nouvelles demandes de devoirs d'enquête complémentaires, les plaidoiries sont à nouveau reportées.

Le 10 avril 2020, Adil, un jeune homme de 19 ans, avait fui, sur son scooter, une patrouille de police qui voulait le contrôler, place Docteur De Meersman à Anderlecht. Il avait percuté de plein fouet une voiture de police qui arrivait en renfort, sur le Quai de l'Industrie, et est décédé des suites de ses blessures.