L’appel a été donné vers 9h15 et quand les pompiers sont arrivés sur place, les riverains s’étaient déjà mis en sécurité. Les hommes du feu ont déployé deux camions et deux auto-échelles. Les policiers de la zone Midi ont dressé une zone de sécurité. Un SMUR, une ambulance et un véhicule de décontamination ont aussi été dépêchés.

Le feu se localisait à l’arrière du logis, dans la toiture, sous une sous-pente. Les pompiers ont réussi à l’éteindre, mais le bâtiment a été gravement endommagé. Il est inhabitable. La cause exacte de l’incendie n’est pas claire, mais selon les pompiers, il n’est pas question d’intention malveillante.