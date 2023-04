Étang de baignade à Neerpede : la commune d’Anderlecht dit “non”

Fabrice Cumps aux côtés d'Alain Maron lors de la présentation du projet en juin 2022. ©D.R.

Aujourd’hui l’édile socialiste nous annonce que la commune rendra un avis négatif sur le projet. “Nous avons toujours dit que nous suivrions l’enquête publique. Aujourd’hui elle est clôturée. Il y a eu 450 remarques. Toutes ne sont pas négatives mais une très grande partie est hostile à l’étang de baignade.”

Trop de baigneurs et pas de parking

La commune retient plusieurs arguments dans son avis. “Le nombre de baigneur prévu par Bruxelles Environnement est trop élevé. Il n’y a pas assez d’aménagements prévus en termes de mobilité.” En effet le projet ne prévoit pas de création de place de stationnement pour voiture. “On craint donc des reports dans la zone”, ajoute le bourgmestre. La question de la gestion de l’étang inquiète aussi. “aussi bien en été qu’en hiver.” Dans sa note explicative, Bruxelles environnement explique que l’agence placera des maîtres nageurs l’été, “mais cela manque de précision”. Pour l’hiver la gestion doit être remise dans les mains d’un club. “Ici aussi on voit mal comment c’est faisable.”

Enfin, Anderlecht craint des attroupements aux abords de l’étang dont la gestion reviendrait en partie à charge de la commune. La commune rendra donc un avis défavorable lors de la commission de concertation sur le dossier ce jeudi. Dans cette commission siègent également Urban pour les aspects urbanistiques et patrimoniaux et Bruxelles Environnement. En tant que porteur du projet, Bruxelles Environnement devrait s’abstenir de donner un avis. Lors de l’octroi ou non du permis, l’administration devra se justifier si elle ne suit pas l’avis de la commission.

Toutefois la commune soutient tout de même une partie des aménagements proposés. “On ne peut pas dire que l’étang soit à haute valeur biologique aujourd’hui. Des aménagements sont nécessaires”, note le bourgmestre. Les plans de Bruxelles Environnement prévoient, un plus de l’étang de baignade, une débétonnisation des berges de l’étang et du lit du Neerpedebeek ainsi que la protection de l’étang Mayfair, au sud du site, pour le développement de la biodiversité.