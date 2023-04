Quand ils sont arrivés sur place, ils ont constaté un gros dégagement de fumée. Des trois personnes présentes, deux ont évacué par leurs propres moyens. “Une personne porteuse de handicap, en chaise roulante, a été évacuée par nos soins”, détaille Walter Derieuw, porte-parole des hommes du feu.

Les pompiers se sont ensuite attaqués au brasier, via l’avant de la maison sur la chaussée de Ninove et via le jardin rue Van Soust. “La propagation vers les étages supérieurs a été évitée”, se félicite le porte-parole. “Une bonbonne de gaz en feu a été extraite de la véranda pour se consumer de façon contrôlée dans le jardin”.

L’origine du feu doit encore être déterminée. La maison reste habitable.