Beliris dévoile le futur visage du quai Biestebroeck à Anderlecht : deux nouveaux espaces publics, une rue cyclable et 45 places supprimées

Sur la rive gauche un autre espace ombragé verra le jour. Le parking de 59 places dont 2 PMR, devant le bâtiment de Brussels Beer Project, sera très largement verdurisé avec un petit bosquet. Sur ce “Balcon” (dénommé ainsi dans le projet vu sa vue plongeante sur l’eau) subsisteront 14 places pour les véhicules des riverains dont 3 places PMR. 66 emplacements vélo seront aussi installés et le reste sera arboré.

La rue du quai de Biestebroeck passera à sens unique pour les voitures (vers le sud) pour la circulation locale et les livraisons. Elle sera aménagée en une rue cyclable. Ainsi les cyclistes éviteront la boucle devant Brussel Beer Project.

Beliris prévoit 70 à 150 jours pour les travaux rive gauche et 195 jours pour les travaux rive droite. Reste le problème des timings. En effet le quartier subit de profonds changements et le chantier est tributaire d’autre projet notamment Key West et l’aménagement du rond-point de Cureghem et du square Vandervelde. Beliris programme ses travaux pour 2025 mais vu les oppositions principalement autour du projet Key West, rien n’est encore figé. L’enquête publique pour ces aménagements des quais s’achèvera le 8 avril

Ce projet s’inscrit dans une refonte profonde du quartier. D’autres espaces publics verront le jour notamment avec le projet Key West. Une large coule verte/parc public est aussi programmée au départ du pont Marchand jusqu’aux voies de chemin de fer en suivant le tracé de la rue des Goujons.