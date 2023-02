La viande sera découpée sous... la piscine: le chantier de Manufakture lancé aux abattoirs d'Anderlecht

C'est le concessionnaire privé qui exploite le site, la S.A. Abattoir, qui en est chargé. Lors de la visite du chantier, ils en ont profité pour faire le point sur les ambitions de la Région bruxelloise pour l'avenir du site, avec le directeur de la Société d'Aménagement Urbain (SAU), Gilles Delforge.

D'une superficie de 10 hectares, l'endroit est jugé d'une importance stratégique par les autorités régionales par sa situation géographique, non loin du métro, de la gare du Midi, et à proximité immédiate du canal dont la zone est en plein redéploiement urbain et économique.

Jeudi, l'événement symbolique organisé à l'occasion du lancement officiel du chantier de construction du bâtiment Manufakture a permis de constater le travail de fondations déjà été effectué depuis le mois de mai de l'année dernière et de se rendre compte de ce que sera réellement le futur bâtiment, deuxième projet urbain du site destiné à l'agro-alimentaire, après la halle alimentaire "Foodmet" inaugurée en 2015.

Découpe de la viande

La première piscine en plein air de Bruxelles sera logée en hauteur de la Manufakture, aux abattoirs d’Anderlecht. ©D.R.

La Manufakture sera destinée à l'une des principales activités historiques du site: le travail de découpe de la viande. Elle s'adresse également aux entreprises de production et de transformation de l'industrie alimentaire au sens large. Le coût total de la construction est de 22,7 millions d'euros ; 10,1 millions d'euros sont financés par le FEDER et par la Région bruxelloise pour la création d'infrastructures destinées aux PME dans la zone du canal.

En outre, la Région bruxelloise compte sur les deux étages supérieurs de l'édifice qui occupe une superficie au sol comparable à celle de la Grand Place (6.000 m2), pour y transférer, hors voirie, 350 places de stationnement occupées le long du canal.

La partie de structure de toiture déjà construite permet de se faire une idée de la vue sur Bruxelles que permettra la future piscine à ciel ouvert que la Région appelle de ses vœux et concédera au privé via un contrat DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) de longue durée.

Le site des abattoirs sera aussi investi pour la construction de 200 nouveaux logements, sans oublier l'aménagement d'espaces verts, jusqu'ici totalement absents de l'endroit.