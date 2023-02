Challenger Pro League: le Lierse et le RSCA Futures, tombeurs de Lommel et de Deinze, complètent le top 6

Deinze et le RSCA Futures se sont disputés un match à rebondissements qui a vu le triomphe des jeunes Anderlechtois, 2-3. Schuermans a ouvert la marque pour Deinze (13e), mais Almenara a été exclu peu après le repos (53e), laissant les locaux à dix. Coup sur coup, De Wilde (63e) puis Stassin (66e) ont mis le RSCA aux commandes, mais Schrijvers a réussi à égaliser (76e). Dans les dernières minutes, Angulo a inscrit le but libérateur pour les Bruxellois (85e).

Le Lierse a quant à lui conquis sa place avec une victoire 0-2 à Lommel, grâce à des buts de Raemaekers (9e) et Van Acker (18e). Ainsi, le Lierse et Anderlecht complètent le tableau du top 6 avec le RWDM, Beveren, le Beerschot, et Bruges.

Dans un match plus anecdotique pour le classement, les jeunes du Standard et de Bruges ont partagé l'enjeu, 0-0, à Sclessin.

À l'issue de la phase classique qui prendra fin avec le déplacement du RWDM dimanche au Beerschot, les six premières équipes du classement se disputeront la première place synonyme de promotion en D1A dans un championnat à six, pour lequel les points déjà acquis seront conservés. Les six dernières devront éviter la dernière place et la relégation consécutive dans une autre série à six, sous le même format.