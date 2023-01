Brian Riemer ne trouve pas le juste milieu avec Anderlecht

Une tuile pour Riemer. Arnstad est un joueur qu’il adore et le milieu qu’il a le plus utilisé depuis son arrivée. Il cumule 423 minutes de jeu et est important dans le système du Danois. Le Norvégien illustre ses besoins dans l’entrejeu. Arnstad possède un gros volume de travail (une récupération toutes les 9 minutes et plus de quatre interceptions toutes les 90 minutes) tout en tentant d’apporter aux alentours du rectangle.

”Le milieu de terrain est, heureusement, la position pour laquelle nous avons le plus de joueurs disponibles et le plus de possibilités, explique Brian Riemer. Kristian fait partie de ce qu’on construit. Il bosse bien mais j’ai des joueurs pour le remplacer.”

Il est toutefois étonnant de voir que les quatre milieux de terrain – Marco Kana n’a pas eu sa chance comme titulaire – se partagent le même nombre exact de titularisation : trois chacun en six rencontres.

Nombre de titularisations Arnstad 3 Trebel 3 Ashimeru 3 Diawara 3

En six matchs, le coach d'Anderlecht a utilisé quatre paires de milieux de terrain

Ce manque de continuité dans le duo devant la défense transparaît également quand on passe à la loupe les paires utilisées par Riemer depuis son arrivée. Il a choisi quatre milieux de terrain différents. Seules les paires Ashimeru-Arnstad et Trebel-Diawara n’ont pas encore été testées. La seconde pourrait être alignée dimanche mais risque de ne pas plaire au T1 vu son profil très défensif. Sur les trois derniers matchs, il a à chaque fois changé.

Duos Nombre de titularisations Arnstad-Trebel 2 Ashimeru-Diawara 2 Ashimeru-Trebel 1 Arnstad-Diawara 1

Les statistiques laissent comprendre qu’Anderlecht effectue mieux son pressing quand Arnstad et/ou Trebel sont sur le terrain. Ashimeru a également les courses de pression dans son ADN mais a un côté moins strict dans son marquage qui doit être compensé. Le Ghanéen est aussi un des préférés du nouvel entraîneur mais son manque de constance dans ses prestations l’empêche de s’imposer sur le long terme.

Le problème à ce poste ne date pas d’hier. Felice Mazzù n’est jamais parvenu à trouver l’équilibre après la blessure de Trebel fin août. Idem pour Veldman lors de son intérim.

Un renfort? Oui, mais un patron

Pour Riemer la solution est limpide et viendra de l’arrivée d’un renfort supplémentaire dans ce secteur. Et de préférence un vrai patron dont la place sera incontestable. Ce que Diawara aurait dû être vu son statut d’ex de Serie A. Le costume est bien trop large pour ses épaules.

Adrien Trebel ne peut plus être cet homme au vu des circonstances. Un départ du Français dès cet hiver reste une possibilité vu l’intention d’Anderlecht d’alléger sa masse salariale au plus vite. À quelques jours de la clôture du mercato, Fredberg devra faire le bon choix.