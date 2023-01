Incendie rue Rabelais à Anderlecht : 3 chiens, un chat et un chinchilla sauvés, mais 6 chats et un canari périssent (vidéo)

À l’arrivée des soldats du feu, une dame trentenaire se trouvait dehors. D’après les secours, elle avait inhalé de la fumée. Elle a été évacuée vers l’hôpital. Son état n’est pas inquiétant.

Les pompiers ont évacué 3 chiens, un chat et un chinchilla. “Le chat et le rongeur ont été oxygénés. Une voisine prend tous les animaux domestiques sous son aile. Malheureusement, le porte-parole des pompiers doit déplorer la mort “d’au moins 6 chats et d’un canari”.

Le rez-de-chaussée de la maison est “complètement sinistré. La demeure est donc inhabitable”. L’origine de l’incendie est accidentelle.

Les pompiers ont déployé 2 autopompes, 2 auto-échelles, le SMUR de l’hôpital Saint-Pierre, 2 ambulances 112 du SIAMU et le véhicule de décontamination.