Piscine en plein air aux Abattoirs d’Anderlecht : “des projets comme ça, il en faudrait au moins 10 à Bruxelles”

Rôle social et de détente

Bruxelles, contrairement à de nombreuses autres capitales européennes, n’accueille aucune piscine en plein air permanente. Seule la piscine temporaire Flow à côté du pont Marchant, mis en place par Pool is Cool, tente de combler ce manque durant la belle saison. “On accueille 20.000 personnes dans notre petite piscine. Preuve qu’il y a une vraie demande. Les piscines en intérieur sont indispensables pour apprendre la natation et pour le côté sportif de la nage. mais en extérieur ça rajoute un autre aspect, beaucoup plus social et détente. On passe peut-être 20 % du temps dans l’eau et 80 % avec ses amis, hors du bassin à boire un petit verre.”

C’est aussi pour cela que Paul avait pensé à cette zone d’Anderlecht. “Ce sont des quartiers très denseS avec peu d’aménagementS et d’espace public. Les abattoirs ? c’était le lieu parfait pour toucher le plus de monde. C’est juste à une station de la Petite Ceinture.”

Bruxelles toujours en retard

Aujourd’hui, la Région bruxelloise compte trois projets de piscine en extérieur : celle aux abattoirs, celle dans l’étang moyen de Neerpede et celle sur le canal à hauteur du quai des Péniches. “Des projets comme ça, il en faudrait au moins 10 à Bruxelles, mais c’est déjà un bon départ. Notre travail pour montrer aux autorités qu’il y a une vraie demande semble fonctionner. Vu la taille du bâtiment, celle des abattoirs pourrait accueillir un grand bassin.” Mais tous ces projets pourraient mettre encore plusieurs années à aboutir. En attendant Pool is Cool compte poursuivre la piscine Flow l’été prochain et sûrement encore après. “Nous n’avons pas pour projet d’ouvrir un nouveau Flow ailleurs dans Bruxelles mais nous sommes prêts à apporter notre expertise aux communes ou centres sportifs qui voudraient le faire.” À bon entendeur.