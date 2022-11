Le roi Philippe visite un centre d’innovation et de production circulaire à Anderlecht

Le Circularium a été aménagé dans un ancien complexe automobile par la société Makettt, basée à Bruxelles, qui s’occupe également de la gestion de l’initiative. L’objectif est de créer un "lieu innovant, attractif et durable pour un nouveau type d’entrepreneuriat et d’économie urbaine". Les divers projets qui s’y sont installés respectent tous le principe de circuit court et de circularité, tout en jouant un rôle d’activateur dans le quartier.