À Anderlecht, des cours de code pendant les vacances pour les 8-12 ans: «On commence très jeune pour éviter que les stéréotypes soient implantés»

©Ennio cameriere

Des ateliers du genre, La fondation BeCentral en propose trois en Belgique pendant ces vacances. 100 jeunes de 8 à 12 ans sont inscrits à Bruxelles, 75 à Charleroi et une trentaine à Anvers. La fondation espère ainsi favoriser l’inclusion numérique. "On commence très jeune avant l’entrée en secondaire pour éviter que les stéréotypes notamment de genre ne soient déjà là. On aimerait favoriser l’entrée des filles dans les filières plus numérique et scientifique," explique Emilie Maquet manageuse de la fondation.

Pour que les jeunes ne restent pas toute la journée sur un écran, des ateliers d’improvisation et de citoyenneté numériques sont aussi au programme. Ils y osent s’exprimer par des cris des mimes ou des jeux de rôles et découvrent aussi les bons comportements en ligne pour ne pas se retrouver victime ou bourreau des réseaux sociaux.

©Ennio cameriere

Entre deux imitations d’arbre ou de baleine, les enfants apprennent par des jeux à ne pas ouvrir n’importe quel mail, à respecter le droit à l’image ou à vérifier les informations avant de les partager.

Ne pas ghettoïser les ateliers

La principale difficulté de la fondation reste d’attirer les jeunes dans ses stages d’une semaine. "On commence par en parler aux écoles à l’indice socio-culturel le plus défavorable. On veut pouvoir laisser une priorité à ce public, mais on ne veut surtout pas ghettoïser ses ateliers. Quelques semaines après on contacte les autres écoles. Pour nous faire connaître, on passe aussi par les maisons des jeunes ou des ASBL comme TADA."

La fondation permet aussi aux parents de partir laisser leurs protégés l’esprit tranquille. "On accueille les enfants à 8 h 30 et on propose une garderie jusqu’à 17 h 30." La formule semble plaire Valérie Glatigny venue au collège Matteo Ricci d’ Anderlecht rendre visite aux différents petits groupes de 10 avec sa casquette de ministre de la Jeunesse. Par un subside, elle a d’ailleurs financé les stages bruxellois et carolo à hauteur de 5000 euros chacun.

Un coup de pouce appréciable mais qui ne compense pas le coût total de ces ateliers. "On compte 300 euros par enfants par semaine. Ici tous les intervenants, professionnels comme étudiants sont rémunérés. Mais bien sûr, pour les familles, c’est gratuit, précise Emilie Maquet. On demande juste 25 euros de caution pour être sûr que les inscrits viennent. On veut aussi garder cette ambiance de petit groupe ou tous les enfants peuvent apprendre et s’exprimer plus facilement."

Ces stages d’une semaine seront à nouveau proposés pendant congés de détente et de printemps.

"Les enseignants qui encadrent ici vont ensuite pouvoir ramener des idées dans leurs écoles." À terme Emilie espère que ces ateliers disparaîtront et que l’enseignement obligatoire reprendra la tâche. "Ça commence à bien se développer dans le secondaire avec des cours d’informatiques par exemple." Un point essentiel pour Valérie Glatigny également ministre de l’enseignement supérieur, qui observe des gouffres entre les profils très différents lors de l’arrivée aux études supérieures. "Certains n’ont aucune base d’informatique ce qui est très compliqué à l’université par exemple."