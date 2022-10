5 choses à savoir sur Robin Veldman, l’entraîneur ad interim d’Anderlecht

1. Il a commencé à la vidéo aux côtés de Sollied

Veldman (36 ans) n’a jamais joué au niveau professionnel. Il a commencé sa carrière il y a quinze ans déjà. Chez les jeunes de Heerenveen en prenant en mains les U13 du club. Il sera très vite repéré, dans le centre de formation où il va grimper les marches jusqu’aux U19 mais aussi en équipe première où Trond Sollied lui confiera l’analyse vidéo des adversaires.

2. Il a connu le jeune Ziyech période cocaïne

Chez les jeunes d’Heerenveen, il a connu différents talents mais un garçon sortait largement du lot : Hakim Ziyech, actuellement à Chelsea. Veldman n’a pu profiter de la meilleure période du génial Marocain. À l’époque, il vivait une adolescence difficile après le décès de son père et avait fini par toucher à la cocaïne. D’abord comme consommateur puis même comme revendeur.

Robin Veldman à sa présentation, en mai 2021. ©Photo News

3. Il était très apprécié mais bloqué à l’Ajax

En 2017, le travail de Veldman est récompensé par un transfert à l’Ajax, chez les U14 puis les U16. Son boulot y était reconnu mais il devenait ensuite difficile de grimper les échelons dans un club qui regorge d’excellents formateurs. Au printemps 2021, il accepte donc l’offre d’Anderlecht pour reprendre les U21.

4. Il a gagné le dernier trophée masculin du club

À son arrivée au Sporting, il reçoit comme objectif principal de terminer dans le top 4 du championnat Espoirs pour rejoindre la D1B l’été passé lors de l’introduction des U23 dans le foot d’adultes. Il y parvient et gagne en prime la Coupe de Belgique U21, quelques jours après l’échec des A en finale contre Gand. Même si ce n’est pas très prestigieux, ça reste le dernier trophée masculin du club.

5. Il a utilisé une défense à trois mais il est flexible

Cette saison, en Challenger Pro League (4 victoires, 4 nuls, 2 défaites), Veldman a toujours utilisé une défense à trois. Mais le système était flexible entre un 3-4-3, un 3-5-2 et un 3-4-2-1. La saison dernière, il utilisait plus souvent un 4-3-3. On sera donc curieux de voir la tactique choisie par le Néerlandais pour son baptême du feu contre Bucarest jeudi.