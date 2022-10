Procès du Peterbos: «Mon client s’est adonné à la vente de cannabis uniquement, et pas au Peterbos»

31 personnes sont prévenues pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht. L’enquête dans ce dossier remonte à juin 2021. En novembre et décembre suivants, des dizaines de perquisitions avaient été menées, aboutissant à des saisies importantes de cannabis et de cocaïne mais aussi de sommes d’argent en liquide.

Deux conseils de la défense, qui représentent deux prévenus âgés de 20 ans, ont plaidé une peine de travail pour ceux-ci, jeudi après-midi, devant le tribunal. Les deux avocats n’ont pas remis en cause l’implication de leurs clients dans la vente de stupéfiants mais ont contesté la longueur de la période infractionnelle. Ils ont également insisté auprès du tribunal pour que le montant des confiscations soit individualisé et non imposé "in solidum" aux prévenus.

Et quand bien même, selon eux, ces confiscations ne peuvent pas être prononcées à l’encontre de leurs clients parce que ces derniers n’ont pas participé aux ventes de stupéfiants dans le quartier Peterbos. "Mon client s’est adonné à la vente de cannabis uniquement, et dans le quartier Saint-Guidon, pas au Peterbos", a plaidé l’un des avocats. "C’est un vendeur isolé, il ne faisait pas partie d’une association".

Les plaidoiries de la défense se poursuivront mardi.